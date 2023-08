Việt Nam có một ‘quả trứng vàng’: 7 tháng mang về gần 400.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng/2023, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 395,8 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16,3% và du lịch lữ hành tăng 53,6%.

Tháng Sáu, tháng Bảy vừa qua là những tháng cao điểm của mùa du lịch hè nên doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tăng cao so với các tháng trước. Chỉ riêng trong tháng 7/2023, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành cả nước ước đạt 60 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động dịch vụ, du lịch tăng cao do số lượng khách du lịch nội địa và quốc tế liên tục tăng trong mùa cao điểm. Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7/2023 ước đạt hơn 1 triệu lượt người, tăng 6,5% so với tháng trước và gấp 2,9 lần cùng kỳ năm trước; tính chung 7 tháng năm 2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt hơn 6,6 triệu lượt người, gấp 6,9 lần.

Như vậy, chỉ sau 7 tháng, ngành du lịch Việt Nam đã đạt 83% kế hoạch cả năm về đón khách quốc tế, nhiều khả năng sẽ sớm hoàn thành mục tiêu và còn nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng khi bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm.

Khách nội địa tháng 7/2023 ước đạt 12,5 triệu lượt, trong đó có 8,3 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng số khách nội địa trong 7 tháng năm nay ước đạt 76,5 triệu lượt người; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 416,6 nghìn tỷ đồng.

Tính chung 7 tháng năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống của Hà Nội đạt 55,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2022 (dịch vụ lưu trú tăng 24,9%; dịch vụ ăn uống tăng 8,8%); doanh thu du lịch lữ hành đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, tăng 89,7%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống của Quảng Ninh tháng 7/2023 ước tính tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch lữ hành tăng 132,7%. Tính chung 7 tháng năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống của Quảng Ninh tăng 40,6% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tăng 82,5%. Tổng lượt khách du lịch đến Quảng Ninh tháng Bảy ước đạt 1,94 triệu lượt khách, nâng tổng số khách du lịch đến địa phương 7 tháng năm 2023 đạt 10,8 triệu lượt khách, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022.

Một số địa phương ghi nhận doanh thu từ du lịch khá tốt trong 7 tháng năm 2023. Ảnh minh hoạ.

Tính chung 7 tháng năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú của Hải Phòng đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 11,6 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 165,2 tỷ đồng, tăng 68,1%. Tổng lượt khách 7 tháng/2023 do các cơ sở lưu trú và lữ hành phục vụ ước đạt 4,7 triệu lượt, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt gần 584,1 nghìn lượt, tăng 94,8%.

Hoạt động du lịch Đà Nẵng, tính chung 7 tháng năm 2023, ghi nhận doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt gần 13 nghìn tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 8,6 tỷ đồng, gấp 3,5 lần. Trong 7 tháng năm 2023, tổng số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 4,3 triệu lượt người, tăng 110,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 1,1 triệu lượt người; gấp 7,7 lần cùng kỳ năm trước; khách trong nước ước đạt 3,2 triệu lượt người, tăng 66,7%.

Trong tháng 7/2023, doanh thu du lịch của Khánh Hòa ước đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7,3% so tháng trước và gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước; phục vụ 1.250 nghìn lượt khách, tăng 8,7% so với tháng trước và gấp 3,1 lần cùng kỳ năm trước, trong đó có 245 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 1,9% và gấp 7,7 lần. Tính chung 7 tháng năm 2023, doanh thu hoạt động du lịch của Khánh Hòa ước đạt 19 nghìn tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước; số lượt khách lưu trú ước đạt 4 triệu lượt người, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt 995,6 nghìn lượt người, gấp 13,1 lần.

Trong tháng Bảy, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống của TP HCM ước đạt gần 10 nghìn tỷ đồng, tăng 5,0% so với tháng trước và tăng 42,1% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2% và tăng 106,1%. Tính chung 7 tháng năm 2023, doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 60,7 nghìn tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước (doanh thu lưu trú tăng 42,1%, doanh thu ăn uống tăng 35,7%); doanh thu du lịch lữ hành đạt 6,1 nghìn tỷ đồng, tăng 82,6%.

Năm 2023, du lịch Việt Nam đề ra mục tiêu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa khoảng 102 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch khoảng 650 nghìn tỷ đồng. Đến thời điểm này có thể nói kỳ vọng về lượng khách có thể đạt được.