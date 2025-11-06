Việt Nam đang bước vào “vùng tăng trưởng nhân lực” mạnh mẽ, những nghề chưa từng tồn tại 10 năm trước, nay trở thành 'cơ hội vàng' cho sinh viên trong tương lai

Theo số liệu từ Crypto Times, trong năm 2024, Tether, tập đoàn phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã ghi nhận lợi nhuận ròng 13 tỷ USD chỉ với 70 nhân viên, tương đương khoảng 185 triệu USD lợi nhuận/người/năm. Mỗi nhân viên Tether tạo ra giá trị lợi nhuận cao gấp khoảng 400 lần nhân viên Apple (0,57 triệu USD/người/năm); gấp khoảng 10.000 lần so với thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng lớn tại Việt Nam (khoảng 480 triệu VND/năm).

Con số này phản ánh hiệu suất lao động mà công nghệ blockchain và tài sản mã hóa mang lại, cũng là lời khẳng định rằng trong kỷ nguyên số, giá trị nghề nghiệp không chỉ phụ thuộc vào quy mô tổ chức, mà còn nằm ở năng lực làm chủ công nghệ và dữ liệu.

Xu thế này được các chuyên gia chia sẻ tại Hội thảo “Tài sản mã hóa và bức tranh pháp lý: Hướng đi mới cho sinh viên Ngoại thương” do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) và Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo ABAII phối hợp cùng Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức ngày 5/11/2025.

Tri thức mở ra cơ hội nghề nghiệp trong thời đại mới

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, cho rằng: “Blockchain và tài sản mã hóa đang dần trở thành nền tảng vận hành mới của nền kinh tế toàn cầu. Sinh viên Ngoại thương không thể đứng ngoài dòng chảy công nghệ - tài chính này. Việc hiểu rõ bản chất, cơ chế và khung pháp lý của tài sản mã hóa sẽ giúp các bạn định vị được vai trò của mình trong nền kinh tế tương lai - nơi công nghệ, pháp luật và tài chính giao thoa mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Theo TS. Lê Linh Lương, Phó Viện trưởng Viện ABAII, mục tiêu của chuỗi chương trình ABAII Unitour không chỉ mang lại kiến thức về blockchain và AI mà còn giúp kết nối sinh viên với doanh nghiệp, để sinh viên cơ hội học hỏi về công nghệ và mở rộng cơ hội việc làm trong tương lai.

“Chúng tôi không muốn blockchain hay tài sản mã hóa chỉ là khái niệm lý thuyết. Chương trình ABAII Unitour được thiết kế giúp sinh viên chạm vào công nghệ thật, hiểu cách vận hành, hiểu cơ hội và cả rủi ro. Đó chính là nền tảng giúp các bạn vững bước trong thị trường lao động sắp tới”, TS. Lê Linh Lương chia sẻ.

TS. Lê Linh Lương, Phó Viện trưởng Viện ABAII

Khung pháp lý tài sản mã hóa: Nền tảng phát triển kinh tế số minh bạch

Trong bài chia sẻ với chủ đề “Bức tranh pháp lý về Tài sản mã hóa: Góc nhìn từ Việt Nam và trên thế giới”, ông Nghiêm Minh Hoàng, Chuyên gia Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam; Chuyên gia Cao cấp Chiến lược, Công ty 1Matrix, cho biết hiện nay có 45 trong số 75 quốc gia được Atlantic Council khảo sát đã chính thức công nhận hoặc chấp thuận giao dịch tài sản mã hóa. Việt Nam đã ban hành Luật Công nghiệp Công nghệ số vào tháng 6/2025, và trong lần khảo sát tiếp theo của Atlantic Council, rất có thể Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ 46 trong danh sách này.

Theo ông Hoàng, việc nhiều quốc gia nhanh chóng ban hành quy định về blockchain và tài sản mã hóa không chỉ phản ánh xu thế quản trị mới, mà còn cho thấy nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của stablecoin và thanh toán xuyên biên giới – hai yếu tố đang định hình lại dòng chảy tài chính toàn cầu.

Các mô hình thanh toán dựa trên stablecoin đang chứng minh hiệu suất vượt trội so với hệ thống ngân hàng truyền thống. Ông dẫn chứng về mô hình vận hành của Tether, tập đoàn phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đạt lợi nhuận 13 tỷ USD chỉ với 70 nhân viên, tương đương 185 triệu USD/người/năm.

“Đó là minh chứng rõ nhất cho năng suất và sức ảnh hưởng của nền kinh tế tài sản số”, ông Hoàng nói.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành hàng loạt văn bản, chiến lược và quyết sách quan trọng nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho blockchain và tài sản mã hóa.

Từ Chiến lược Blockchain Quốc gia, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Luật Công nghiệp Công nghệ số, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa trong 5 năm, Việt Nam đang thể hiện tầm nhìn chủ động và cởi mở trong việc ứng dụng công nghệ mới, đồng thời bảo đảm an toàn, minh bạch cho hệ sinh thái tài chính số.

“Khi khung pháp lý được hoàn thiện, cơ hội sẽ không chỉ mở ra cho các kỹ sư công nghệ, mà còn cho các chuyên viên pháp lý, nhà phân tích dữ liệu, chuyên gia tư vấn doanh nghiệp. Đây là giai đoạn mà sinh viên Ngoại thương có thể nắm bắt để phát huy vai trò cầu nối giữa công nghệ và chính sách, giữa đổi mới và tuân thủ”, ông Hoàng chia sẻ.

Theo ông Hoàng, sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa đang đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, am hiểu pháp lý và có tư duy quốc tế, đồng thời mở ra hàng loạt vị trí mới như pháp chế công nghệ, phân tích dữ liệu on-chain, hay quản lý dự án Web3 - những nghề vốn chưa từng tồn tại 10 năm trước.

Ông Nghiêm Minh Hoàng, Chuyên gia Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam; Chuyên gia Cao cấp Chiến lược, Công ty 1Matrix

Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên trong kỷ nguyên blockchain và tài sản mã hóa

Tại phiên thảo luận với chủ đề “Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Ngoại thương trong kỷ nguyên blockchain và tài sản mã hóa”, các diễn giả đã cùng chia sẻ những góc nhìn đa chiều về bức tranh nhân lực mới trong nền kinh tế số, nơi ranh giới giữa pháp lý, tài chính và công nghệ đang dần giao thoa.

Từ góc độ người làm giáo dục, TS. Nguyễn Thị Lan, Giảng viên Trường Đại học Ngoại thương nhấn mạnh việc đổi mới chương trình giảng dạy về blockchain và tài sản mã hóa là điều cấp thiết.

“Những nội dung như hợp đồng thông minh, quyền sở hữu kỹ thuật số hay quy định về tài sản mã hóa không còn là vấn đề tương lai mà đã là thực tiễn pháp lý cần giảng dạy ngay trong giảng đường. Chúng tôi mong muốn sinh viên không chỉ hiểu luật mà còn hiểu công nghệ mà luật đang quản lý, giám sát”, TS. Lan chia sẻ.

Theo bà Lê Vũ Hương Quỳnh, Giám đốc Phát triển khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Tether, blockchain là cơ hội nhưng cũng là phép thử cho sự chủ động của thế hệ trẻ. Mô hình vận hành của Tether là minh chứng rõ nhất cho việc giá trị của một doanh nghiệp không đến từ số lượng nhân sự, mà từ khả năng làm chủ công nghệ. Với nền tảng học thuật vững vàng và tinh thần cầu thị, sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở sân chơi toàn cầu.

Toàn cảnh thảo luận với chủ đề “Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Ngoại thương trong kỷ nguyên blockchain và tài sản mã hóa”

Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các dự án blockchain trong và ngoài nước, ông Nghiêm Minh Hoàng, Chuyên gia Ứng dụng Fintech, VBA, Chuyên gia Cao cấp Chiến lược, Công ty 1Matrix nhấn mạnh rằng Việt Nam đang bước vào “vùng tăng trưởng nhân lực” mạnh mẽ.

“Các tập đoàn lớn trong khu vực đều đang tìm kiếm chuyên viên pháp chế, chuyên viên tuân thủ và cố vấn dự án có hiểu biết về blockchain. Đây là cơ hội vàng cho sinh viên khối luật và kinh tế nếu được đào tạo đúng hướng, bởi Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ phát triển nhân lực blockchain nhanh nhất châu Á”, ông Hoàng cho hay.

Đồng quan điểm, ông Phạm Gia Khánh, Giám đốc Công nghệ, CTCP Nippy Labs nhận định: “Thị trường tài sản mã hóa đang cần những con người đa kỹ năng: hiểu sản phẩm, hiểu người dùng và nắm chắc rủi ro pháp lý. Nhân sự nào có đầy đủ ba yếu tố đó sẽ trở thành nhân lực được săn đón nhất”.

Khép lại phiên thảo luận, các chuyên gia thống nhất rằng blockchain không chỉ là một xu hướng công nghệ mà những ứng dụng từ blockchain có thể tạo dựng nên nhiều nghề nghiệp mới – nơi sinh viên Ngoại thương có thể khai phá vai trò của mình như những chuyên viên tư vấn, chuyên viên pháp lý công nghệ, hay thậm chí là nhà sáng lập startup blockchain trong tương lai.

Trong khuôn khổ chương trình, Viện ABAII đã trao tặng 50 suất học bổng MasterTeck, với tổng trị giá 100 triệu đồng cho sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. MasterTeck là nền tảng học trực tuyến mở về blockchain và AI hàng đầu Việt Nam, được thiết kế giúp học viên tiếp cận các kiến thức về blockchain, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng nghề nghiệp nhanh nhất, hiệu quả nhất, được giảng dạy bởi hơn 120 chuyên gia trong nước và quốc tế.