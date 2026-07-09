Việt Nam đang triển khai hầm đường bộ qua đèo dài nhất cả nước, giúp rút ngắn thời gian từ 2 giờ xuống 11 phút, do doanh nghiệp trong nước thực hiện

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên đang được triển khai ra sao?

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, sáng 9/7, ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực địa và chủ trì buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

Theo báo cáo, đến ngày 1/3, các đơn vị đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công và giúp đỡ các chủ rừng thu gom cây gỗ và dọn dẹp mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ. Hiện tại, chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng đảm bảo cho đơn vị triển khai thi công, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phía Lai Châu cơ bản hoàn thành.

Tại Lào Cai, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường phối hợp làm việc với UBND tỉnh Lào Cai và chính quyền địa phương liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư địa phận tỉnh Lào Cai (dự án thành phần 2).

Đồng thời, hai bên đã định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo của Tỉnh ủy, mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vì nhiều lý do đến nay chủ đầu tư dự án 2 (Ban Quản lý dự đầu tư xây dựng phường Sa Pa) vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra hiện trường, làm việc với chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất, chính quyền địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời chỉ đạo xử lý các tồn tại, vướng mắc phát sinh.

Ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nghe đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đại diện các nhà thầu báo cáo tiến độ và khó khăn, vướng mắc ngay tại công trường (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu)

Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lai Châu, chủ đầu tư, Ban điều hành Dự án đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; di chuyển hạ tầng kỹ thuật; chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công tác thiết kế bản vẽ thi công và tổ chức thi công… từng bước nâng cao giá trị sản lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của dự án.

Dự án hiện gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi dốc đứng, đứt gãy, địa chất phức tạp và thời tiết sương mù, mưa kéo dài; vướng mắc tranh chấp đất đai giữa một số hộ dân và đường điện chưa di dời; công tác phối hợp bàn giao mặt bằng của địa phương bạn bị chậm so với mốc thời gian 30/6. Ngoài ra, biến động tăng mạnh của giá dầu và sự khan hiếm nhân lực có tay nghề cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án…

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khẳng định Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên là công trình trọng điểm có tính chất chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh. Nhằm giải quyết dứt điểm các khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như giải ngân vốn đầu tư công, ông Hà Quang Trung yêu cầu chủ đầu tư, cần chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ trước lãnh đạo tỉnh, đồng thời chủ trì phối hợp với các nhà thầu xây dựng biểu đồ thi công chi tiết cho từng hạng mục.

Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi sát sao tình hình giải ngân, kịp thời tham mưu các giải pháp điều hành linh hoạt và điều chỉnh kế hoạch vốn nếu cần thiết; đồng thời đôn đốc công tác nghiệm thu, thanh toán đúng quy định. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì rà soát toàn bộ vướng mắc, đề xuất giải pháp thi công hiệu quả và báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tích cực hướng dẫn thủ tục thu hồi đất, bồi thường, chuyển mục đích sử dụng rừng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phía tỉnh Lào Cai để sớm bàn giao mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND xã Bình Lư phải phối hợp chặt chẽ để hoàn thành bàn giao mặt bằng di chuyển đường điện.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần rà soát kỹ tiến độ từng gói thầu để xây dựng kế hoạch bù tiến độ theo tuần, tháng và thực hiện thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành; chủ trì nghiên cứu giải pháp thi công đồng thời nhiều hạng mục, nhất là hạng mục hầm để rút ngắn thời gian; huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để tranh thủ thời tiết thuận lợi; trường hợp nhà thầu trì trệ do nguyên nhân chủ quan phải kịp thời xử lý nghiêm theo quy định hợp đồng và pháp luật.

Hầm đường bộ qua đèo dài nhất cả nước, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 giờ xuống 11 phút

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên được khởi công vào ngày 19/12/2025, được lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt (nhóm A), kết nối phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai với xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu. Công trình có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh Lai Châu và các nguồn vốn khác.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lai Châu làm Chủ đầu tư. Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh nhà thầu thi công.

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 8,8km, trong đó hầm chính dài 2,63km, hầm phụ dài 2,65km được thiết kế theo tiêu chuẩn xuyên núi của Nhật Bản kết hợp tiêu chuẩn Việt Nam; phần tuyến đường đạt quy mô cấp III miền núi.

Thời gian triển khai từ năm 2023 đến năm 2027 nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Bắc.

Dự án được xác định là một trong những dự án trọng điểm cần tập trung chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khi hoàn thành, Hầm sẽ khắc phục tình trạng đèo dốc hiểm trở và giải quyết căn bản những hạn chế của tuyến đường trên Quốc lộ 4D, giúp các phương tiện giảm được 22km đường đèo Hoàng Liên (đèo Ô Quý Hồ). Vào năm 2013, Ô Quy Hồ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục là đèo dài nhất Việt Nam. Đèo Hoàng Liên từ lâu cũng được biết đến là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Tây Bắc.

Thông tin từ xã Bình Lư cho biết, theo tính toán, sau khi hoàn thành dự án thời gian lưu thông của xe con sẽ giảm từ khoảng 52 phút xuống còn 11 phút; xe tải và container giảm từ 120 phút xuống còn 11 phút.

Qua việc giải quyết hạn chế trên, dự án góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông huyết mạch liên tỉnh, liên vùng; tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc.