Việt Nam lọt top 8 địa điểm nghỉ hưu tuyệt vời nhất thế giới

Gần đây, tạp chí Travel+Leisure của Mỹ lựa chọn Việt Nam là một trong 8 quốc gia tuyệt vời nhất thế giới để sinh sống sau khi đã nghỉ hưu. Theo tạp chí du lịch danh tiếng này, nhiều cá nhân có nhu cầu di chuyển đến quốc gia khác sau khi nghỉ hưu, với nhiều mục đích như dành thời gian cho các chuyến khám phá, trải nghiệm một môi trường sống mới, tiết kiệm chi phí sinh hoạt,…

Nhưng dù mục đích là gì, với những người này, để lựa chọn ngôi nhà thứ hai khi về già, họ cần cân nhắc một số tiêu chí nhất định như: Thời tiết, khí hậu, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khả năng xin cấp visa (thị thực), chi phí sinh hoạt,…

Việt Nam, cùng với 7 quốc gia khác trên thế giới, được Travel+Leisure đánh giá là địa điểm lý tưởng cho người già để tận hưởng cuộc sống thoải mái và có chi phí sinh hoạt "dễ thở". Đáng chú ý, Việt Nam cũng là quốc gia châu Á duy nhất lọt vào danh sách.

"Việt Nam phù hợp với những người nghỉ hưu ưa khám phá, với nhiều điểm nổi bật trong phong cảnh thiên nhiên, ẩm thực, lịch sử và văn hóa. Chi phí sinh hoạt tại Việt Nam thấp hơn khoảng 49% nếu so với Mỹ, trong khi giá thuê nhà thấp hơn khoảng 75%, tùy theo từng địa điểm. Tại TPHCM, nơi có cộng đồng người nước ngoài sống nhiều nhất tại Việt Nam theo International Living, chi phí sinh hoạt thấp hơn 62% so với New York và giá nhà ở thấp hơn khoảng 83%", tạp chí đánh giá.

Theo tạp chí này, dù việc xin visa du lịch ở Việt Nam không đơn giản như nhiều nước khác, song du khách nước ngoài có thể xin visa theo diện làm việc hoặc lưu trú dài hạn. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao tại Việt Nam có giá phải chăng, gồm cả hệ thống công và tư. Các bệnh viện quốc tế ở TP HCM có nhiều bệnh nhân là người nước ngoài và các nhân viên y tế có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Ngoài Việt Nam, danh sách còn lại chủ yếu là các quốc gia thuộc châu Mỹ Latin như Mexico, Ecuador, Costa Rica, Panama, Colombia. Ở châu Âu, hai quốc gia được chọn là Bồ Đào Nha, Montenegro.

Được biết, hồi đầu năm nay, tổ chức International Living cũng công bố Bộ Chỉ số Hưu trí Toàn cầu 2022, trong đó Việt Nam xếp thứ 18 trong top 20 nơi nghỉ hưu tuyệt vời nhất thế giới, với điểm số 68,3.

Chỉ số cao nhất trong bảng xếp hạng 2022 của Việt Nam là "Chi phí sinh hoạt" (96/100 điểm), đứng đầu thế giới. International Living đánh giá: "Việt Nam có những người dân địa phương thân thiện, phong cảnh tuyệt đẹp, một nền văn hóa độc đáo và phong cách sống chất lượng cao với chi phí thấp đáng kinh ngạc. Một đôi vợ chồng nước ngoài có thể sống tại một căn hộ hiện đại, đầy đủ tiện nghi trong một khu vực tốt, thường xuyên đi ăn nhà hàng, tận hưởng nhiều chuyến du lịch và hơn thế nữa với ngân sách ít khi vượt quá 1.500 USD mỗi tháng".