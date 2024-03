Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt từ 37 thị trường

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh chọn mua hàng tươi sống tại siêu thị. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Cục Xuất nhập khẩu dẫn số liệu thống kê từ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 1/2024, Việt Nam nhập khẩu gần 62,44 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 127,52 triệu USD, giảm 3,5% về lượng và giảm 1,8% về trị giá so với tháng 12/2023. Thế nhưng, so với tháng 1/2023 nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt tăng 76,2% về lượng và tăng 72% về trị giá.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong tháng 1/2024, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ Ấn Độ đạt gần 18,44 nghìn tấn, trị giá 55,36 triệu USD, tăng 16,9% về lượng và tăng 11,8% về trị giá so với tháng 12/2023. Nếu so sánh với tháng 1/2023 nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt tăng 184,9% về lượng và tăng 190,7% về trị giá.

Thống kê cũng chỉ rõ, trong tháng 1/2024, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu các chủng loại như thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt trâu tươi đông lạnh; phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh… Lượng và trị giá nhập khẩu các chủng loại này đều tăng mạnh so với tháng 1/2023.

Cũng trong thời gian này, Việt Nam nhập khẩu 5,86 nghìn tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 13,01 triệu USD, giảm 22,9% về lượng và giảm 25,2% về trị giá so với tháng 12/2023. Tuy nhiên, so với tháng 1/2023 tăng 19,2% về lượng và tăng 12,5% về trị giá. Giá nhập khẩu trung bình đạt 2.221 USD/tấn, giảm 3,1% so với tháng 12/2023 và giảm 5,6% so với tháng 1/2023.

Tháng 1/2024, Việt Nam nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh từ 14 thị trường; trong đó, chủ yếu được nhập khẩu từ Brazil chiếm 44,63%; Nga chiếm 25,29%; Canada chiếm 8,36% tổng lượng thịt lợn nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 1/2024. Đáng lưu ý, ngoại trừ Nga, lượng thịt lợn nhập khẩu từ các thị trường này đều tăng mạnh so với tháng 1/2023.