Việt Nam sắp có doanh nghiệp dệt may đầu tiên đầu tư sang Ai Cập

May Sông Hồng (Mã chứng khoán MSH) đang có kế hoạch đầu tư ra nước ngoài bằng việc thành lập liên doanh tại Ai Cập. HĐQT Công ty cũng thông qua chiến lược vào cuối tháng 1/2024.

Như vậy, MSH là công ty thứ hai của Việt Nam và là công ty đầu tiên trong ngành dệt may Việt Nam đầu tư tại Ai Cập.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 mới đây, lãnh đạo Công ty đã chia sẻ về những lợi thế khiến May Sông Hồng quyết tâm đầu tư tại đây. Trong đó, Ai Cập là nước có nền văn minh lâu đời, chi phí nhân công thấp hơn nhiều Việt Nam, hiệp định tự do ký với Israel cho phép hàng xuất đi Mỹ được miễn thuế 100%, thời gian vận chuyển đường biển sang châu Âu và Mỹ gần. Nhiều nước đã và đang đầu tư vào Ai Cập và đầu tư nhiều như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ. Khách hàng luôn đặt ra quan ngại về rủi ro địa chính trị vì vậy các khách hàng của May Sông Hồng rất quan tâm đến dự án này.

“Đầu tư vào môi trường mới luôn có rủi ro nhưng cơ hội cũng rất nhiều, đặc biệt là chi phí nhân công thấp so với mặt bằng chi phí hiện tại và trong tương lai ở Việt Nam. Để giảm thiểu rủi ro, Công ty đầu tư quy mô nhỏ và cử người ở Công ty sang vận hành. Việc mở rộng quy mô sẽ được quyết định tuỳ vào thực tế. Quyết định đầu tư tại Ai Cập cho phép tạo sự linh hoạt, tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty”, lãnh đạo Công ty chia sẻ.

Trong nước, Công ty cũng đang đẩy mạnh mở rộng quy mô. Vào tháng 3/2022, May Sông Hồng đã đưa Nhà máy May Sông Hồng 10 vào hoạt động với công suất trên 40 chuyền may. Đến nay, nhà máy đã hoạt động 100% công suất thiết kế. Đây là nhà máy chuyên tập trung sản xuất đơn hàng xuất khẩu, các đơn hàng FOB cho các đối tác lớn, có yêu cầu kĩ thuật cao với biên lợi nhuận hấp dẫn.

Quý 4/2023 vừa qua, May Sông Hồng tiếp tục khởi công nhà máy Xuân Trường 2, dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2024 đầu năm 2025.

Sau khi 2 nhà máy mới hoạt động hết công suất, quy mô sản xuất của May Sông Hồng vào năm 2025 sẽ đạt khoảng 255 chuyền may với gần 15.000 lao động, nâng tổng công suất lên 17%. “Công ty luôn xây dựng kế hoạch khách hàng nhằm đảm bảo nhà máy có đơn hàng sản xuất ngay. Công suất hoạt động năm đầu tiên đạt 50% và đạt 100% từ năm thứ 3”, lãnh đạo cho biết.

Nhận định về thị trường may mặc thế giới, ban lãnh đạo Công ty cho biết, thị trường thế giới đang khá biến động. Các cuộc khủng hoảng chưa kết thúc (Covid, chiến tranh Nga – Ukraina, mới đây là xung đột biển Đỏ) nên các thị trường vẫn còn bất ổn. Các công ty Mỹ, châu Âu vẫn còn nhiều khó khăn và gây sức ép lên giá, một số thương hiệu đang phải tái cấu trúc lại như Express, Nike, Addidas. Dự kiến tình hình 2004 sẽ khá hơn 2023 và sẽ bình phục vào năm 2025. Năm 2024, đơn hàng đã quay trở lại (đơn hàng chính vụ tốt, đơn hàng trái vụ còn chưa ổn định nhưng mặt bằng giá vẫn thấp).

Năm 2024, May Sông Hồng lên kế hoạch doanh thu 5.200 tỷ, lợi nhuận 370 tỷ đồng - lần lượt tăng 14,5% và 20,5% so với năm 2023. Dự kiến cổ tức năm 2024 là 20-40%.

Nói về kế hoạch 2024, ông Bùi Việt Quang, Tổng giám đốc May Sông Hồng cho biết, kế hoạch kinh doanh được xây dựng tương đối an toàn. Doanh thu của Công ty được tính dựa trên tỷ trọng hàng FOB quay lại và chiếm tỷ lệ 85-90%. Lợi nhuận 2024 dự kiến sẽ tốt hơn năm 2023 nên biên lợi nhuận của Công ty tốt hơn.

Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt 244 tỷ đồng, ban lãnh đạo đã chi trả cổ tức tiền mặt 25%.