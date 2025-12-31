Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 vào tháng 1/2026

Bà Lê Thị Việt Lâm, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ KH&CN) thông tin về Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 - Ảnh: VGP/TG

Chiều 31/12, tại họp báo thường kỳ tháng 12 của Bộ KH&CN, bà Lê Thị Việt Lâm , Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ KH&CN) đã thông tin về Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 (ADGMIN) , dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 1/2026.

Theo bà Lê Thị Việt Lâm, Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN là cơ chế hợp tác cấp cao nhất của ASEAN trong lĩnh vực công nghệ số , được tổ chức thường niên luân phiên tại các nước thành viên.

Hội nghị có vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược, xây dựng chính sách và thúc đẩy hợp tác số trong khu vực , đồng thời tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác và tổ chức quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.

Năm 2026, với tư cách là quốc gia thành viên ASEAN , Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức ADGMIN lần thứ 6 , qua đó tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác số của khu vực.

Hội nghị dự kiến có khoảng 300 đại biểu quốc tế và trong nước tham dự, bao gồm lãnh đạo Chính phủ Việt Nam; bộ trưởng, thứ trưởng và quan chức cấp cao phụ trách lĩnh vực số của 11 nước thành viên ASEAN ; Tổng Thư ký ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Bên cạnh đó, hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo bộ, cơ quan phụ trách lĩnh vực số của các đối tác đối thoại như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Hoa Kỳ, cùng đại diện cấp cao của các tổ chức quốc tế và khu vực như Liên Hợp quốc, Liên minh châu Âu, Liên minh Viễn thông quốc tế và các tổ chức liên quan.

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 được tổ chức với chủ đề “ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ” , phản ánh định hướng hợp tác số của ASEAN trong giai đoạn phát triển mới. Theo đó, khu vực đã đạt được nhiều kết quả trong mở rộng hạ tầng kết nối và đang chuyển sang giai đoạn khai thác dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, các công nghệ mới nổi và phát triển các hệ thống thông minh .

Trong khuôn khổ hội nghị, các bộ trưởng sẽ trao đổi về quá trình chuyển dịch từ mô hình kết nối truyền thống sang kết nối thông minh , gắn với các nội dung như dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, quản trị số, phát triển nguồn nhân lực số và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững của ASEAN.

Về chương trình tổng thể, hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 16/1/2026 tại Hà Nội . Trong các ngày 12–14/1 , sẽ diễn ra các cuộc họp quan chức số ASEAN, các phiên làm việc với đối tác đối thoại, cùng các hoạt động chuyên đề và sự kiện bên lề. Ngày 15/1 là lễ khai mạc chính thức, các cuộc họp cấp bộ trưởng ASEAN và bộ trưởng ASEAN với đối tác đối thoại và lễ trao Giải thưởng Số ASEAN năm 2026 . Ngày 16/1 , hội nghị tiếp tục với các cuộc họp bộ trưởng ASEAN với các đối tác và Hội đồng Kinh doanh ASEAN, đồng thời công bố Kế hoạch tổng thể Số ASEAN giai đoạn 2026–2030 .

Theo bà Lê Thị Việt Lâm, hội nghị lần này có nhiều điểm nhấn quan trọng . Đây là hội nghị đánh dấu lần đầu tiên Timor-Leste tham dự với tư cách thành viên đầy đủ của ASEAN . Tại phiên thảo luận cấp bộ trưởng, dự kiến có sự tham dự của Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Ưuốc phụ trách công nghệ số và công nghệ mới nổi , chia sẻ góc nhìn toàn cầu về xu hướng phát triển công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và quản trị số. Bên cạnh đó, lễ chung kết và trao Giải thưởng Số ASEAN – giải thưởng thường niên uy tín nhằm tôn vinh các sáng kiến, giải pháp công nghệ số tiêu biểu sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Đặc biệt, lễ công bố Kế hoạch tổng thể Số ASEAN giai đoạn 2026 - 2030 sẽ xác lập các định hướng hợp tác trọng tâm của ASEAN trong thời gian tới. Trong khuôn khổ Hội nghị cũng sẽ có không gian trình diễn công nghệ số , giới thiệu các sản phẩm, ứng dụng tiêu biểu, phản ánh xu hướng phát triển công nghệ số của khu vực ASEAN trong giai đoạn mới.