Việt Nam tăng trưởng cao nhất ASEAN, lộ diện "ngôi sao" có thể góp thêm 1 điểm phần trăm vào tăng GDP

Mới đây, ông Nguyễn Đức Tâm - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dù trong khó khăn nhưng tăng trưởng của Việt Nam vẫn cao nhất khu vực Đông Nam Á.



Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 1/2024 đạt 5,66% so với cùng kỳ, cao hơn kịch bản đề ra tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ là 5,6%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất ASEAN. Trong khi, tốc độ tăng trưởng của Indonesia là 5,11%, Malaysia tăng 4,2%, Singapore tăng 2,7%, Thái Lan tăng 1,5%.

Các chỉ tiêu, chỉ số về sản xuất kinh doanh, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tiêu dùng, du lịch, đầu tư, doanh nghiệp, thị trường chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp… tích cực hơn qua từng tháng.

Cạnh đó, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI. Số vốn FDI thực hiện 5 tháng đạt khoảng 8,25 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ; vốn FDI đăng ký mới đạt hơn 7,9 tỷ USD, tăng 50,8%. Nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn toàn cầu tiếp tục đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết với xu hướng này tốc độ tăng trưởng quý 2/2024 và 6 tháng được kỳ vọng tiếp tục tích cực, dự báo có thể đạt mức cao theo kịch bản đề ra tại Nghị quyết số 01 lần lượt là 6,2% và 6%.

Hiện nay, Việt Nam tiếp tục tập trung nguồn lực để ưu tiên đầu tư các dự án lớn, đặc biệt là dự án đường cao tốc, trọng điểm, liên vùng, hạ tầng năng lượng. Ví dụ như vượt thu ngân sách trung ương năm 2023 cho chi đầu tư phát triển khoảng 27.000 tỷ đồng, Chính phủ đã dành khoảng 20.000 tỷ đồng cho các dự án trọng điểm, liên vùng.

Trong một báo cáo khác, VinaCapital cho biết, kỳ vọng số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam sẽ tăng 40% trong năm nay - sau khi tăng gần 250% vào năm ngoái.

Theo đó, VinaCapital kỳ vọng lượng khách du lịch quốc tế tiếp tục phục hồi và sẽ đóng góp thêm hơn 1 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP của Việt Nam.

Số liệu cụ thể thời gian qua cho thấy lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã tăng 65% so với cùng kỳ trong 5 tháng đầu năm 2024 và hiện cao hơn một chút so với mức trước dịch Covid-19, mặc dù thực tế lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam - và các nước khác ở châu Á - vẫn thấp hơn đáng kể so với mức năm 2019.

Trước dịch Covid-19, khách quốc tế chiếm khoảng 8% GDP của Việt Nam, Du lịch nội địa chiếm thêm khoảng­­ 4% GDP Việt Nam.