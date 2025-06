Việt Nam thành lập mô hình kinh tế “chưa có tiền lệ” rộng gần 19.000 ha, kết nối với siêu cảng biển

Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng là mô hình đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1142/QĐ-TTg thành lập Khu thương mại tự do TP Đà Nẵng.

Theo Quyết định này, khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ được bố trí ở các vị trí không liền kề, bao gồm khu chức năng như sản xuất, logistics, thương mại – dịch vụ, công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin, đổi mới sảng tạo và những loại hình khu chức năng khác.

Khu thương mại tự do này sẽ bao gồm 7 vị trí. Cụ thể, vị trí 1 rộng khoảng 100 ha; vị trí 2 khoảng 77 ha, nằm tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Vị trí 3 rộng khoảng 500 ha, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) và xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang). Vị trí 4 rộng khoảng 559 ha và vị trí 5 khoảng 90 ha, đều thuộc xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. Vị trí 6 khoảng 154 ha, thuộc xã Hòa Nhơn và Hòa Ninh. Vị trí 7 rộng khoảng 401 ha, thuộc xã Hòa Nhơn và Hòa Phú, huyện Hòa Vang.

Theo Quyết định số 1142, Chính phủ yêu cầu UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm, rà soát, cập nhật ranh giới sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm không làm thay đổi vị trí các khu chức năng đã được phê duyệt.

Về mục tiêu phát triển, khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ được xây dựng trên nền tảng hạ tầng hiện đại, đồng bộ, trở thành trung tâm kinh tế quy mô khu vực, đóng vai trò cực tăng trưởng chiến lược của miền Trung, từ đó từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ là đầu mối trung chuyển hàng hóa quốc tế kết nối cảng Liên Chiểu. Ảnh: Phối cảnh của cảng biển Liên Chiểu

Khu thương mại tự do này cũng là đầu mối trung chuyển hàng hóa quốc tế kết nối cảng Liên Chiểu, sân bay quốc tế Đà Nẵng và hành lang kinh tế Đông - Tây.

Các khu chức năng trong khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ được quy hoạch theo hướng tích hợp công nghệ, số hóa và kết nối chặt chẽ với nhau. Việc phát triển khu thương mại tự do này được thực hiện theo lộ trình phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng và mục tiêu, định hướng phát triển đã được phê duyệt.

Mô hình khu thương mại tự do Đà Nẵng còn góp phần phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP Đà Nẵng mới sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, mô hình này còn gắn với định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, hình thành hệ sinh thái kinh tế hiện đại, thông minh, có tính cạnh tranh cao và góp phần nâng cao vị thế quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Trong khu thương mại tự do Đà Nẵng, khu chức năng sản xuất - logistics sẽ được phát triển thành trung tâm sản xuất và logistics hiện đại, tích hợp hạ tầng kỹ thuật và số hóa, nâng cao năng suất và khả năng kết nối với chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Ngoài ra, khu chức năng thương mại - dịch vụ sẽ hình thành không gian thương mại - dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ hoạt động giao thương, kinh doanh hàng miễn thuế, du lịch, nghỉ dưỡng, lưu trú, cung ứng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, logistics, thương mại điện tử, giáo dục, y tế, giải trí, thể thao và những loại hình dịch vụ phụ trợ khác, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế tri thức và kết nối khu vực.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng còn được định hướng phát triển trung tâm công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Đây là nơi hội tụ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, trung tâm nghiên cứu -phát triển, khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia và khu vực trong nền kinh tế số toàn cầu. Đồng thời nơi đây phát triển các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, internet vạn vật, chuỗi khối; nghiên cứu - phát triển; năng lượng tái tạo; hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, dịch vụ tài chính - công nghệ, khởi nghiệp…

Khu thương mại tự do được coi là mô hình chưa có tiền lệ, chưa có thực tiễn ở Việt Nam. Trước đó, vào ngày 31/5/2024, tại phiên thảo luận về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ, thành phố xác định có rủi ro, nhưng nếu thành công sẽ là nền tảng để nhân rộng cho cả nước.

Trên thế giới hiện có 5.383 khu kinh tế/thương mại tự do ở 147 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hiện nay, có rất nhiều quốc gia lân cận Việt Nam đã phát triển thành công mô hình khu thương mại tự do. Trong đó có thể kể đến 21 Khu Thương mại tự do của Trung Quốc chiếm chưa đến 0,4% diện tích đất nhưng đã đóng góp tới 18,1% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 17,8% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ở Trung Quốc trong năm 2022.