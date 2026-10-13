Việt Nam vừa chứng kiến kỳ tích 100 người góp phần quan trọng tạo ra 1,34 triệu tỷ đồng

Hôm nay (13/10) là Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Trước đó, vào tối 11/10, tại Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tôn vinh, trao danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng" năm 2026.

Đáng chú ý, tại buổi lễ, 100 doanh nhân được trao danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng. Theo số liệu doanh nghiệp kê khai trong hồ sơ gửi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong năm 2025, các doanh nghiệp do nhóm này lãnh đạo, điều hành có tổng doanh thu khoảng 1,34 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 248.000 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 97.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 273.000 lao động.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu. Ảnh: VGP

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho biết, Giải thưởng Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng được VCCI khởi xướng từ năm 2006. Theo ông, việc bình xét không chỉ dựa trên quy mô, doanh thu hay lợi nhuận, mà còn xem xét kết quả hoạt động và năng lực lãnh đạo doanh nghiệp trong 5 năm, từ năm 2021; cũng như khả năng duy trì sức cạnh tranh, vượt qua khó khăn và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

"Doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế mạnh”

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh: “Doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế mạnh, doanh nghiệp phát triển thì đất nước phồn vinh".

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, bứt phá và bền vững trong kỷ nguyên mới, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp càng có ý nghĩa quyết định, không chỉ ở số lượng và quy mô doanh nghiệp mà còn ở năng suất, chất lượng tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Trên thực tế, qua hơn 40 năm đổi mới, đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Nước ta hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 55% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động.

Trong 9 tháng đầu năm nay, GDP tăng 9,01%. Riêng quý III tăng 9,95% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp tăng khoảng 12,3%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 888 tỷ USD. Đồng thời có gần 224.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, những kết quả đó có đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực nhìn nhận khu vực doanh nghiệp vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Cụ thể, số doanh nghiệp lớn vẫn còn hạn chế, năng lực cạnh tranh chưa đồng đều, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với nhau và với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chưa chặt chẽ.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, trong khi khó khăn về vốn, đất đai, hạ tầng, công nghệ và nhân lực vẫn là những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ.

Từ thực tiễn công tác và tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều năm, Phó Thủ tướng Thường trực chia sẻ, doanh nghiệp cần thị trường, công nghệ và nguồn lực để phát triển, nhưng cũng rất cần môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, có thể dự đoán; cũng như chính sách nhất quán và một bộ máy hành chính thực sự lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn kịp thời.

Thực tế, trong quý III/2026, đã có 202 kiến nghị của doanh nghiệp được VCCI tổng hợp, chuyển đến các bộ, ngành và hơn 72% đã được xử lý dứt điểm. Tính đến ngày 30/9/2026, thời gian giải quyết thủ tục giảm 53%, chi phí tuân thủ giảm khoảng 55%, tương đương khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2026, Chính phủ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, trong đó có miễn, giảm, gia hạn một số khoản thuế, phí khoảng 245.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh rằng, những kết quả này cần tiếp tục được củng cố bằng hành động quyết liệt và trách nhiệm rõ ràng.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương chuyển mạnh từ tiếp nhận và trả lời sang giải quyết và đo lường kết quả, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn xử lý và kết quả đầu ra.

Song song với cải thiện thể chế, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tháo gỡ rào cản trong tiếp cận vốn, đất đai, hạ tầng, công nghệ và nhân lực. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn, có thêm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hình thành hệ sinh thái giúp doanh nghiệp nhỏ trưởng thành, doanh nghiệp vừa lớn lên và doanh nghiệp lớn có năng lực dẫn dắt. Hơn nữa, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và FDI cần liên kết hiệu quả hơn, tạo thêm giá trị tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực tham quan các gian hàng. Ảnh: VGP

Về phía doanh nhân, Phó Thủ tướng Thường trực đưa ra 4 yêu cầu. Thứ nhất, doanh nhân phải có khát vọng lớn hơn. Thứ hai, doanh nhân phải có năng lực mạnh hơn. Thứ ba, doanh nhân phải có trách nhiệm cao hơn. Thứ tư, phải tiên phong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, các doanh nhân được vinh danh tiếp tục đặt ra mục tiêu, chuẩn mực và trách nhiệm cao hơn. Giá trị cao nhất của một danh hiệu không chỉ nằm ở thời khắc được vinh danh, mà nằm ở những giá trị mà người được vinh danh tiếp tục tạo ra sau đó ở từng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn, mỗi doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh không chỉ là một thành công của doanh nghiệp mà còn là một đóng góp thiết thực cho đất nước. Mỗi doanh nhân thành công không chỉ tạo dựng sự nghiệp của mình mà còn góp phần mở đường cho những thế hệ doanh nhân tiếp theo.