Việt Nam vừa có một chỉ số kinh tế vượt Singapore

Du khách quốc tế đến Việt Nam cao hơn Singapore trong 10 tháng đầu 2024

Theo số liệu từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tổng lượng khách du lịch quốc tế trong 10 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 14,1 triệu lượt khách , tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng trong 10 tháng đầu năm nay, Singapore đã chào đón 13,9 triệu lượt du khách quốc tế , tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, trong 10 tháng 2024, các thị trường khách du lịch quốc tế lớn nhất gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc, Campuchia, Thái Lan, Malaysia. Tổng thu từ khách du lịch trong 10 tháng năm 2024 ước khoảng 690.000 tỷ đồng.

Còn số liệu thống kê mới nhất của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tổng lượng khách quốc tế trong 11 tháng đầu năm 2024 đạt 15.836.661 triệu lượt, tăng 41,0% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 11/2024 đạt 1.711.512 lượt khách, tăng 20,5% so với tháng 10/2024, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Về quy mô thị trường, khách đến từ châu Á chiếm gần 80% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam với hơn 12,6 triệu lượt. Các thị trường khách quốc tế lớn nhất gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật, Mỹ, Ấn Độ, Malaisia, Campuchia, Úc, Thái Lan.

Đặc biệt, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất với 4,13 triệu lượt, tăng 128,3% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Trung Quốc với 3,3 triệu lượt khách, tăng 222%.

Ở thị trường châu Âu, Anh là thị trường gửi khách nhiều nhất, với hơn 279.000 lượt, tiếp đến là Pháp, Đức, Nga.

Theo thống kê, khách đến bằng đường hàng không chiếm số lượng lớn nhất, với hơn 1,4 triệu lượt, tiếp đến là đường bộ với hơn 277.000 lượt và đường biển 32.000 lượt.

Như vậy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 tăng cao nhất tử đầu năm đến nay, dự kiến ngành du lịch sẽ hoàn thành mục tiêu đón 17-18 triệu khách quốc tế năm 2024.

Hôm 18/12, báo cáo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch cho biết: Năm 2024, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 17,5 triệu lượt, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2023 ; khách nội địa ước đạt 110 triệu lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 840.000 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Singapore chú trọng phát triển du lịch lễ hội, sự kiện

Trong khi đó, tờ CNA của Singapore điểm lại loạt dấu ấn của ngành du lịch đảo quốc Đông Nam Á. Đáng chú là lịch trình dày đặc các buổi hoà nhạc tầm cỡ quốc tế , bao gồm các buổi hòa nhạc hàng đầu của các nghệ sĩ tên tuổi như Coldplay, Taylor Swift, Ed Sheeran, Bruno Mars và Jay Chou.

Cụ thể, hơn 300.000 vé đã được bán cho 6 buổi biểu diễn cháy vé của Taylor Swift vào tháng 3, thu hút sự tham dự của khán giả từ khắp nơi trên thế giới. Singapore là điểm dừng chân duy nhất ở Đông Nam Á cho Eras Tour của cô.

Du lịch Singapore đánh dấu năm 2024 bằng hàng loạt show diễn quốc tế, đây là chiến lược thu hút khách du lịch quốc tế của đảo quốc.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Du lịch Singapore (STB), doanh thu du lịch trong 6 tháng đầu năm nay đạt 14,9 tỷ SGD (11,09 tỷ USD), tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tờ báo này cũng nêu, trong 10 tháng đầu năm nay, Singapore đã chào đón 13,9 triệu du khách quốc tế, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng hoạt động du lịch một phần là do chiến lược của chính phủ nhằm tạo ra các sự kiện thu hút nhiều sở thích và đối tượng khán giả khác nhau.

Họ đang có kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện như vậy trong năm 2025. Bà Ashlynn Loo, Giám đốc phát triển ý tưởng về điểm tham quan, giải trí và du lịch thuộc STB, cho biết: "Chiến lược của chúng tôi trong tương lai là tiếp tục xây dựng một lịch trình sự kiện giải trí dày đặc để tiếp tục thu hút du khách và biến Singapore trở thành điểm đến hàng đầu đối với du khách toàn cầu".

Ngoài tác động kinh tế, những hoạt động lớn này "mang lại giá trị thương hiệu toàn cầu" cho Singapore, bà nói với CNA. "Chúng tôi cũng thấy rất nhiều tác động lan tỏa đến các ngành công nghiệp lân cận khác như khách sạn, bán lẻ cũng như ăn uống".

Bà Loo nói thêm rằng khả năng kết nối khu vực và an ninh của Singapore khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho các chương trình và sự kiện lớn, bao gồm cả cuộc đua Công thức 1 thường niên , nơi quy tụ các hoạt động địa phương và toàn cầu.

Công ty chuỗi cung ứng toàn cầu DP World, đối tác hậu cần cho đội McLaren F1, cho biết cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới và thủ tục hải quan hiệu quả của Singapore cũng khiến hòn đảo này trở nên lý tưởng cho các sự kiện hàng đầu.