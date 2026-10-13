Việt Nam vừa đón tin vui, lập 3 kỷ lục chưa từng có, Nga và Trung Quốc có đóng góp bất ngờ

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Cục Thống kê cho biết, sản xuất công nghiệp của Việt Nam duy trì xu hướng tăng trưởng ở mức hai con số. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 ước tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng so với cùng kỳ năm trước trong nhiều năm qua.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý III ước tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 9 tháng năm 2026 tăng 12,3%; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,9%. Chỉ số IIP 9 tháng năm nay tăng ở 34 địa phương trên cả nước, trong đó 15 địa phương tăng trên 13,0%. Một số địa phương có IIP 9 tháng tăng cao: Hà Tĩnh 40,2%; Ninh Bình tăng 25,0%; Thái Nguyên tăng 23,2%; Phú Thọ và Nghệ An cùng tăng 21,5%; Bắc Ninh tăng 20,2%; Quảng Ninh tăng 18,6% ... Với kết quả này, ngành Công nghiệp cần phải nỗ lực hơn nữa để chỉ số IIP có thể đạt mục tiêu tăng từ 12-14% đặt ra trong Nghị quyết số 01/2026/NQ-CP.

Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần lưu ý, cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng năm 2026 tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với mức tối thiểu của mục tiêu cần đạt (12-14%). Đáng lưu ý, 18 địa phương có IIP tăng dưới 13,0%, trong đó một số trung tâm công nghiệp lớn có mức tăng thấp hơn mục tiêu chung như Thành phố Hồ Chí Minh (tăng 10,9%) và Hà Nội (tăng 9,0%).

Cùng với đó, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 9 tháng năm 2026 theo giá hiện hành ước đạt 3.109,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 11,6% cùng kỳ 9 tháng năm 2025, mức tăng này phản ánh hiệu quả từ các chính sách điều hành vĩ mô, sự quyết liệt trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và niềm tin vững chắc của khu vực tư nhân cùng các nhà đầu tư nước ngoài, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 9 tháng năm 2026 ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất 9 tháng của các năm từ 2022 đến nay.

Ngoài ra, khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 đạt 17,7 triệu lượt người, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước và là số lượt khách đến nước ta đạt mức cao nhất của 9 tháng trong nhiều năm qua.

9 tháng đầu năm, khách quốc tế từ Nga đến Việt Nam tăng mạnh nhất, với hơn 391.000 lượt khách, tăng 223% so với cùng kỳ năm trước. Về lượng khách quốc tế, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, với hơn 1,23 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2026.

Hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng năm 2026. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng năm 2026 đạt 17,7 triệu lượt người, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả trên là nhờ tình hình an ninh, an toàn, trật tự xã hội được đảm bảo; chính sách thị thực thuận lợi, công tác xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh, sản phẩm du lịch đa dạng cùng với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và chi phí du lịch hợp lý.

Trong tháng 9, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 1,77 triệu lượt người, giảm 11,3% so với tháng trước nhưng tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước; đây cũng là số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9 lớn nhất trong năm năm trở lại đây.

Khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng năm 2026 đạt khoảng 71% mục tiêu (đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP). Để đạt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026, bình quân mỗi tháng trong 3 tháng cuối năm, khách quốc tế đến nước ta phải đạt ít nhất 2,4 triệu lượt người. Áp lực trong các tháng còn lại là rất lớn, đòi hỏi ngành Du lịch cần có các giải pháp bứt phá, đồng bộ để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.