Việt Nam xác lập thành công với tàu lớn nhất lịch sử, lần đầu lọt top 4 nước thống trị ngành đóng tàu thế giới

Việt Nam bứt phá với tàu hàng lớn nhất lịch sử

Tạp chí Công Nghiệp Tàu Thủy số tháng 2/2026 đăng bài viết cho hay, ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam đã ghi nhận thêm một thắng lợi mới khi hạ thủy thành công tàu chở hàng số 2 có trọng tải lớn nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế và đóng mới vào cuối năm ngoái.

Cụ thể, ngày 24/12/2025, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu – đơn vị thành viên của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) – đã tổ chức hạ thủy tàu chở hàng 65.000 DWT số 2, mang ký hiệu thiết kế VB66-02, được đóng mới cho Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc.

Tàu 65.000 DWT số 2 trên đà. Ảnh: Tạp chí Công Nghiệp Tàu Thủy

Tàu Trường Minh 02 là dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và chịu áp lực cao về tiến độ cũng như chất lượng trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Trong điều kiện đó, việc tổ chức thi công bảo đảm an toàn, tuân thủ kế hoạch và hoàn thành hạ thủy đúng tiến độ được đánh giá là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm cao, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty Đóng tàu Nam Triệu với các đơn vị tư vấn, giám sát, đăng kiểm và các đối tác liên quan.

Với trọng tải 65.000 DWT, đây là tàu hàng thứ hai trong dòng tàu có trọng tải lớn nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế và đóng mới. Trước đó, tàu Trường Minh 01 đã được Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu hạ thủy vào tháng 5/2024.

Tàu Trường Minh Dream 01. Ảnh: Bộ Giao thông vận tải

Sự thành công với con tàu thứ hai đã tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật và điều hành thi công của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy nói chung và Công ty Đóng tàu Nam Triệu nói riêng.

Dự án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt của cơ quan đăng kiểm quốc tế NK, qua đó góp phần củng cố uy tín và tăng cường niềm tin của chủ tàu đối với doanh nghiệp đóng tàu trong nước.

Quan trọng hơn, thành công của tàu Trường Minh 02 là kết quả kết tinh từ trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân ngành đóng tàu Việt Nam.

Cột mốc quan trọng với Việt Nam

Tạp chí Maritime Fairtrade – một ấn phẩm quốc tế chuyên theo dõi và phân tích các xu hướng của ngành hàng hải, đóng tàu và logistics toàn cầu – nhận định rằng, với các tàu Trường Minh, Việt Nam đã ghi dấu một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực hàng hải.

Con tàu có trọng tải 65.000 DWT này được xem là một cấu phần quan trọng trong chiến lược của Chính phủ Việt Nam nhằm nâng cao năng lực đóng tàu, phát triển đội tàu vận tải biển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Maritime Fairtrade, với chiều dài khoảng 656 feet (tương đương gần 200 mét), tàu Trường Minh đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế và được phân cấp bởi Đăng kiểm ClassNK của Nhật Bản, qua đó khẳng định khả năng sẵn sàng hoạt động trên các tuyến hàng hải toàn cầu.

Cấu hình kỹ thuật gồm đáy đôi, 1 chân vịt, 5 hầm hàng, hệ thống nắp hầm hàng thủy lực mở hai bên và 4 cần cẩu, mỗi cần có sức nâng 30 tấn.

"Dù tuân thủ các tiêu chuẩn phổ biến của tàu hàng rời, Trường Minh vẫn vượt trội về kích thước so với tất cả các tàu từng được đóng tại Việt Nam trước đó. Động cơ chính được thiết kế theo bản quyền của MAN và chế tạo tại Nhật Bản, bảo đảm độ tin cậy và hiệu suất khai thác" - Maritime Fairtrade nhận định.

Theo Maritime Fairtrade, tàu Trường Minh vượt trội về kích thước so với tất cả các tàu từng được đóng tại Việt Nam trước đó. Ảnh: Maritime Fairtrade

Việt Nam lần đầu lọt top 4 quốc gia thống trị ngành đóng tàu thế giới

Theo Tạp chí Doanh Nhân Việt Nam số tháng 11/2025, trong bức tranh chung của ngành đóng tàu thế giới – vốn tập trung gần như tuyệt đối tại châu Á với sự thống trị của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản – Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng mới.

Những năm gần đây, ngành đóng tàu trong nước từng bước cải thiện năng lực, mở rộng quy mô và lần đầu tiên vươn lên nhóm bốn quốc gia có sản lượng đóng tàu lớn nhất toàn cầu.

"Lần đầu tiên Việt Nam lọt vào top 4 quốc gia có sản lượng đóng tàu lớn nhất toàn cầu" – Tạp chí cho hay.

Số liệu của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cho thấy, trong giai đoạn 2014–2024, Việt Nam liên tục duy trì vị trí trong nhóm 10 nước đóng tàu hàng đầu thế giới.

Đáng chú ý, năm 2023 Việt Nam xếp thứ 7 và đến năm 2024 đã vươn lên vị trí thứ 4, với sản lượng đóng tàu đạt khoảng 0,72 triệu GT – một bước tiến đáng kể trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các cường quốc đóng tàu truyền thống.

Việt Nam đang nổi lên như một điểm trong ngành đóng tàu thế giới. Ảnh: Economic Times

Việc Việt Nam cải thiện thứ hạng diễn ra trong bối cảnh ngành đóng tàu toàn cầu vẫn do Trung Quốc dẫn dắt về sản lượng, trong khi Hàn Quốc và Nhật Bản giữ lợi thế ở các phân khúc tàu chuyên dụng, giá trị cao như tàu dầu thô, tàu LNG, tàu chở ô tô và tàu hàng đông lạnh.

Thay vì chạy đua trực diện về quy mô với các quốc gia này, Việt Nam đang lựa chọn lộ trình phù hợp hơn, kết hợp giữa mở rộng năng lực sản xuất và từng bước nâng cao trình độ thiết kế, thi công các dòng tàu lớn, phức tạp.

Theo Báo Đầu tư, tính đến giữa năm 2024, Việt Nam có 88 doanh nghiệp đóng tàu biển và 411 cơ sở đóng phương tiện thủy nội địa. Trong số đó, khoảng 120 doanh nghiệp có khả năng đóng mới và sửa chữa tàu biển có trọng tải trên 1.000 tấn. Mạng lưới nhà máy trải dài từ Bắc vào Nam, cùng năng lực sản xuất đa dạng, được xem là một trong những lợi thế quan trọng của ngành đóng tàu Việt Nam.

Bước sang năm 2025, ngành đóng tàu trong nước tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ Hàn Quốc.

Tiêu biểu là tháng 5/2025, Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (HVS) – liên doanh giữa Việt Nam và Hàn Quốc – công bố kế hoạch đầu tư thêm 100 triệu USD nhằm nâng công suất đóng tàu tại Việt Nam thêm 50%, lên mức 23 tàu mỗi năm vào năm 2030.

Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam liên tiếp đóng mới và hạ thủy các tàu hàng cỡ lớn như dòng tàu Trường Minh được xem là dấu mốc quan trọng, phản ánh rõ nỗ lực nâng cao năng lực nội tại và từng bước khẳng định vị thế của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam trên bản đồ hàng hải thế giới.