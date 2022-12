Viet Vision - công ty do Hà Anh Tuấn đứng sau: Làm nhạc cho giải thưởng VinFuture của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, "đại gia" Masterise, Trung Nguyên tín nhiệm

VinFuture Prize lần thứ hai - Giải thưởng được trao bởi VinFuture, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng và phu nhân Phạm Thu Hương sáng lập sẽ chính thức được phát sóng trực tiếp vào tối 20/12 này. Bên cạnh sự góp mặt của các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới, lễ trao giải này còn gây chú ý khi mời nghệ sĩ nổi tiếng thế giới về biểu diễn.

Tại lần đầu tiên trao giải VinFuture, khán giả đã được đắm chìm trong ca khúc nổi tiếng All of me do ngôi sao âm nhạc John Legend biểu diễn. Đến năm nay, ngôi sao tiếp theo được mời đến là Christina Aguilera. Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ nổi tiếng này về Việt Nam biểu diễn.

Hai nhà sáng lập Viet Vision chụp ảnh cùng Christina Aguilera trước thềm lễ trao giải VinFuture

Ít ai biết, ở cả hai mùa VinFuture, đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất phần trình diễn cho John Legend và Christina Aguilera chính là Viet Vision.

Mới đây, Viet Vision đã đăng tải bức ảnh Giám đốc Sản xuất - Võ Đỗ Minh Hoàng và Đạo diễn Cao Trung Hiếu chụp cùng Christina Aguilera, trước thêm diễn ra lễ trao giải. Đây cũng là hai nhà sáng lập, cùng Hà Tuấn trở thành ba trụ cột của Viet Vision.

Ba trụ cột của Viet Vision (trái qua phải): Giám đốc sản xuất Võ Đỗ Minh Hoàng, ca sĩ Hà Anh Tuấn, Đạo diễn Cao Trung Hiếu

Võ Đỗ Minh Hoàng đã có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò Giám đốc sản xuất chương trình. Bên cạnh vai trò nhà sản xuất cho các chương trình quy mô lớn, Võ Đỗ Minh Hoàng còn là quản lý của nhiều ca sĩ, người mẫu hạng A. Trong khi đó, đạo diễn Cao Trung Hiếu là bảo chứng chất lượng cho nhiều chương trình được khán giả yêu mến như Truyện Ngắn Concert, Lễ hội pháo hoa Quốc tế - Đà Nẵng, Elle Show, Khánh Ly Concert, Hoàng Quyên Concert,...

Bộ ba ăn ý này đã đưa Viet Vision trở thành cái tên có tiếng trong ngành, đảm nhiệm sản xuất nhiều chương trình lớn như chuỗi chương trình Việt Nam Concert, show "Mùa thu của Phương" hay chuỗi "See, Sing, Share" của chính Hà Anh Tuấn,... Viet Vision cũng được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tín nhiệm để tổ chức sản xuất chương trình cho mình, như chuỗi The Master of Symphony do "đại gia" bất động sản Masterise đầu tư hay Hành trình trải nghiệm lối sống tỉnh thức của Tập đoàn Trung Nguyên.

Viet Vision hiện còn là đối tác của các công ty âm nhạc toàn cầu, bao gồm Universial, Sony Music, Warner Music.

Thời gian gần đây, hình ảnh của Viet Vision cũng trở nên gần gũi và được công chúng yêu mến khi gắn liền với nhiều hoạt động thiện nguyện của ca sĩ Hà Anh Tuấn.