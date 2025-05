Vietcap khởi động dự án cộng đồng "Go Green Go Up"

Dự án trách nhiệm cộng đồng được triển khai từ ngày 12.05.2025 đến ngày 12.06.2025, hướng đến thông điệp "Vững xanh tài chính, Phủ xanh Việt Nam"

Dự án Go Green Go Up đặt mục tiêu góp phần phủ xanh các khu đất trống, đồi trọc tại các khu vực trọng yếu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, Tây Ninh - khu vực quan trọng trong bảo vệ môi trường, duy trì nguồn nước và phòng chống thiên tai, nhưng lại đang chịu tác động từ suy thoái, biến đổi khí hậu và khai thác quá mức.

Dự án vì cộng đồng Go Green Go Up: Vững xanh tài chính – Phủ xanh Việt Nam. Đây là dự án đầu tiên của Vietcap tại Tây Ninh.

Ngoài hỗ trợ bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái, giảm tác động của thiên tai, dự án cũng góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương thông qua việc chăm sóc và bảo vệ rừng. Dự án mong muốn cùng cả nước hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 của Chính phủ.

Việc góp mặt trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 ngành Tài chính - Chứng khoán do báo Đầu Tư bình chọn khẳng định cam kết của Vietcap với các tiêu chí ESG, nâng cao nhận thức về đầu tư kết hợp trách nhiệm môi trường, xã hội, hướng tới một Việt Nam phát triển bền vững.

Nền tảng giao dịch hợp nhất Vietcap Trading tiếp tục đồng hành trong suốt dự án Go Green Go Up với các tính năng tích hợp Vietcap IQ và AI News. Vietcap IQ hỗ trợ dự báo VN-Index, đánh giá cổ phiếu, phân tích ngành và cung cấp chỉ số tài chính. AI News cập nhật tin tức thị trường theo thời gian thực, giúp nhà đầu tư theo dõi xu hướng hiệu quả và đưa ra quyết định chính xác hơn.

Nhà đầu tư có thể tham gia dự án bằng cách truy cập mục Go Green Go Up trên nền tảng Vietcap Trading hoặc ứng dụng Vietcap, thực hiện thao tác "Trồng cây và Xác nhận huy hiệu" để chính thức đóng góp cây. Mỗi nhà đầu tư có thể đóng góp tối đa 11 cây xanh cho chương trình và nhận huy hiệu: Huy hiệu Xanh Thịnh Vượng tương ứng với 1 cây xanh cho nhà đầu tư có mức giao dịch từ 50 triệu đồng đến 2 tỷ đồng; và Huy hiệu Xanh Bền Vững cho nhà đầu tư có mức giao dịch trên 2 tỷ đồng, tương ứng với 10 cây xanh.

Nhà đầu tư có thể góp phần lan tỏa thông điệp xanh của dự án bằng cách chia sẻ hình ảnh huy hiệu Go Green Go Up kèm hashtag #Vietcap trên mạng xã hội. Với mỗi chia sẻ hợp lệ, Vietcap sẽ đóng góp thêm 1 cây xanh nhằm mở rộng phạm vi phủ xanh của dự án. Với sự góp sức của cộng đồng nhà đầu tư, dự án Go Green Go Up sẽ không chỉ góp phần tạo nên một môi trường xanh hơn mà còn lan tỏa tinh thần đầu tư có trách nhiệm, vì một tương lai phát triển bền vững.

Hành trình xanh bắt đầu tại Rừng Phòng hộ Dầu Tiếng

Khu vực đầu tiên trong khuôn khổ dự án vì cộng đồng Go Green Go Up sẽ chính thức được triển khai tại Rừng Phòng hộ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh. Vietcap đảm bảo quy trình trồng cây được diễn ra minh bạch, hiệu quả với sự đồng hành của các đơn vị đối tác uy tín: TreeBank thuộc Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

Dự án dự kiến phủ xanh diện tích lên đến 10 ha với 5.000 cây xanh, bao gồm các loại sao đen, dầu con, keo, xen kẽ với cây bản địa và cây ăn quả. Không chỉ góp phần giảm tình trạng khô hạn và gia tăng độ che phủ rừng ở khu vực, hành trình trồng cây xanh còn tạo điều kiện cho người dân địa phương tham gia chăm sóc và bảo vệ rừng, hỗ trợ sinh kế bền vững.

Thông qua chương trình Go Green Go Up, Vietcap mong muốn lan tỏa thông điệp đầu tư có trách nhiệm, khi mỗi giao dịch không chỉ mang lại giá trị tài chính mà còn là đóng góp cho một Việt Nam xanh hơn.

Chứng khoán Vietcap thành lập năm 2007, là một trong những công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam, tiên phong trong đầu tư và tư vấn tài chính. Sau 17 năm phát triển, Vietcap vẫn tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường của mình với hình ảnh hiện đại, trẻ trung và đổi mới, đồng thời truyền tải mạnh mẽ thông điệp thương hiệu "Nâng tầm nhà đầu tư Việt".

Vietcap tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường với thông điệp "Nâng tầm nhà đầu tư Việt".

Trong bối cảnh thị trường biến động, trong quý 1.2025 Chứng khoán Vietcap ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 355 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Vietcap cũng tiếp tục giữ vững vị trí thứ 4 thị phần trong quý 1.2025 khẳng định hiệu quả của chiến lược đầu tư thu hút nhà đầu tư cá nhân của Vietcap theo định hướng từ 2024. Vietcap ghi dấu ấn qua các thương vụ M&A, IPO cho nhiều doanh nghiệp lớn như Sabeco, Techcombank, Vietjet, Masan... và hội nghị thường niên hàng đầu kết nối nhà đầu tư quốc tế Vietnam Access Days (VAD). Hiện tại, Vietcap đang đẩy mạnh tốc độ hoàn thiện chuỗi giải pháp công nghệ 4.0 và hệ sinh thái tài chính số, nhằm củng cố và nâng tầm vị thế của mình. Đồng thời cam kết mang lại các giải pháp đầu tư tối ưu, kết nối thị trường Việt Nam với nhà đầu tư quốc tế, góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững.

Thông tin chi tiết về chương trình: https://www.vietcap.com.vn/go-green-go-up