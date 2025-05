Sống ở Thái Lan nhưng làm việc ở Singapore, cựu kỹ sư Google 39 tuổi bay hơn 1.900 km/tuần để đi làm: "Cơ hội để sống tự do"

Một cú sốc mất việc vào đầu năm 2024 đã khiến Shao Chun Chen nhận ra mình đã đạt được tự do tài chính, từ đó mở ra cơ hội thay đổi cuộc sống của anh. Từng làm việc tại Google suốt 14 năm, anh sống dưới mức thu nhập của mình và luôn dành ra tới một nửa tiền lương để đầu tư. Vì vậy, khi anh bất ngờ bị công ty công nghệ sa thải vào tháng 2 năm 2024, Chen nhận ra rằng danh mục đầu tư mà anh đã xây dựng trong nhiều năm có thể giúp anh sống tự do tài chính, không còn cần phải dựa vào tiền lương trong một thời gian dài nữa."Tôi đã làm việc liên tục trong 14 năm qua, và việc bị sa thải buộc tôi phải tạm dừng lại. Ban đầu, bị sa thải là thật sự tàn khốc, ảnh hưởng nặng nề đến bản ngã và danh tính của tôi. Nhưng qua thời gian, tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì mình thực sự muốn trong cuộc đời", Chen chia sẻ với CNBC Make It.

Shao Chun Chen chuyển đến Chiang Mai, Thái Lan vào cuối năm 2024. Ảnh: Shao Chun Chen

Hành trình từ Singapore đến Thái Lan

Shao Chun Chen, 39 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Singapore, nơi anh đã sống phần lớn cuộc đời mình. Trước đây, anh làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần trong lĩnh vực doanh nghiệp tại Singapore, sống trong một căn hộ hai phòng ngủ với chi phí khoảng 2.450 SGD (khoảng 1.880 USD) mỗi tháng. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2024, sau khi nhận ra mình có thể sống dựa vào thu nhập thụ động từ lãi suất, cổ tức và lợi nhuận vốn từ các khoản đầu tư, Chen cùng vợ chuyển đến sống tại Chiang Mai, Thái Lan.

Hiện tại, Chen đi lại liên tục từ Thái Lan đến Singapore, bay hơn 1.900km mỗi tuần để làm việc với tư cách là giảng viên bán thời gian tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Anh dạy một lớp học về tiếp thị số trong 3 giờ mỗi tuần, mang về thu nhập từ 2.000 đến 4.000 SGD (1.540 đến 3.070 USD) mỗi tháng. Số tiền này đủ để trang trải chi phí đi lại và toàn bộ chi phí sinh hoạt của anh và vợ tại Thái Lan. "Tôi đang tận dụng hệ thống, chỉ ba giờ làm việc ở Singapore đã đủ để chi trả toàn bộ chi tiêu của tôi ở Thái Lan", anh chia sẻ.

Chen áp dụng chiến lược "chênh lệch địa lý" để tối ưu hóa tài chính. Bằng cách giữ nguồn thu nhập chính từ việc giảng dạy tại Singapore, nơi đồng tiền có giá trị cao hơn, anh không cần làm việc quá nhiều để duy trì cuộc sống thoải mái tại Thái Lan, nơi chi phí sinh hoạt thấp hơn đáng kể. "Hãy tìm cách nâng cao kỹ năng của bạn hoặc đạt được vị trí mà bạn có thể tính phí cao theo giờ," Chen khuyên. "Nếu bạn kết hợp mức lương cao với chi phí sinh hoạt thấp, bạn chỉ cần làm việc rất ít giờ để trang trải chi phí."

Tại Chiang Mai, Chen sống trong một căn hộ một phòng ngủ mới xây, sang trọng với chi phí chỉ 450 USD/tháng, thấp hơn nhiều so với 2.450 SGD/tháng anh từng trả ở Singapore. "Tôi đang trả cao hơn mức cần thiết vì thuê theo tháng. Nếu ký hợp đồng thuê một năm, giá sẽ chỉ khoảng 300 USD," anh nói.

Shao Chun Chen sống trong một căn hộ cao cấp một phòng ngủ ở Chiang Mai, Thái Lan. Ảnh: Shao Chun Chen

Căn hộ của anh được mô tả là "quá đẳng cấp" với nhiều tiện ích như hồ bơi, cầu trượt nước, phòng gym hiện đại, không gian làm việc chung rộng lớn và cả phòng tập Pilates riêng. Chi phí sinh hoạt khác ở Thái Lan cũng rất hợp lý: Chen chi từ 300 đến 500 USD/tháng cho thực phẩm và tạp hóa cho hai vợ chồng, và khoảng 200 USD/tháng cho đi lại.

Xây dựng nguồn thu nhập đa dạng

Sau khi bị sa thải, Chen đã tạo ra nhiều nguồn thu nhập thụ động và chủ động trong 18 tháng qua. Ngoài công việc giảng dạy tại NUS, anh còn kiếm tiền từ việc tạo nội dung giáo dục trên YouTube và kinh doanh huấn luyện, qua đó anh có thể tính phí tới 500 USD/giờ tùy thuộc vào khách hàng. Dù có thể sống dựa vào thu nhập thụ động từ danh mục đầu tư trị giá khoảng 2 triệu USD (theo tài liệu được CNBC Make It xác minh), Chen chỉ rút tiền từ các khoản đầu tư khi cần thiết để bổ sung cho thu nhập chủ động. Theo quy tắc 4%, anh có thể rút khoảng 80.000 USD mỗi năm từ danh mục đầu tư mà vẫn đảm bảo tài chính lâu dài.

Kể từ khi chuyển đến Chiang Mai, Chen cho biết chất lượng cuộc sống của anh đã cải thiện đáng kể. "Tôi ý thức rằng không phải ai cũng có thể làm điều này, và người dân địa phương không kiếm được nhiều như chúng tôi. Tôi không còn cảm thấy cần phải chạy theo guồng quay hay luôn phải làm việc không ngừng."

Giờ đây, Chen có thời gian tận hưởng những điều nhỏ nhặt, như tự chuẩn bị bữa sáng cho vợ – điều mà anh không thể làm trong cuộc sống bận rộn trước đây ở Singapore. "Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể thư giãn và tận hưởng những gì Thái Lan mang lại," anh chia sẻ. Tuy nhiên, Chen cũng thừa nhận những thách thức. Anh không còn cấu trúc và sự ổn định mà công việc doanh nghiệp từng mang lại. Việc đi lại liên tục từ Thái Lan đến Singapore cũng gặp phải những trở ngại như giao thông và sự mệt mỏi từ việc di chuyển thường xuyên.

Tương lai và sự linh hoạt

Chen khuyên những người nước ngoài muốn sống ở Thái Lan nên sử dụng các sản phẩm địa phương để tiết kiệm chi phí. "Mọi thứ sản xuất tại địa phương đều rẻ, nhưng nếu bạn muốn mua các sản phẩm quốc tế, như rượu vang từ Pháp, giá sẽ đắt hơn," anh nói. Ví dụ, anh lưu ý rằng ở Thái Lan, người ta thường dùng dầu cọ thay vì bơ thật, và việc tìm kiếm các sản phẩm nhập khẩu như bơ thật tại các quán cà phê đặc biệt có thể tốn kém hơn.

Dù hài lòng với cuộc sống ở Thái Lan, Chen vẫn để ngỏ khả năng quay lại Singapore nếu có cơ hội phù hợp. Anh không còn cảm thấy áp lực phải "lên kế hoạch quá mức" cho cuộc sống, điều này mang lại cho anh sự tự do và linh hoạt. "Tôi đang sống một cuộc đời mà tôi không cần phải lúc nào cũng bận rộn," anh nói.

Chen khuyến khích những người khác tìm cách kết hợp công việc có thu nhập cao với nơi có chi phí sinh hoạt thấp, đặc biệt trong bối cảnh làm việc từ xa ngày càng phổ biến nhờ số hóa. Với anh, sự kết hợp này không chỉ mang lại tự do tài chính mà còn là cơ hội để sống một cuộc đời thoải mái và ý nghĩa hơn.

Theo CNBC