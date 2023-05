VietCar - Giải pháp an toàn giao thông sau khi sử dụng rượu bia

Theo thống kê năm 2022, toàn quốc xảy ra 13.000 vụ tai nạn giao thông do say xỉn lái xe gây ra, làm chết khoảng 4.000 người và bị thương khoảng 10.000 người.. Bình quân mỗi ngày có 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người. Qua đó cho thấy lái xe sau khi sử dụng rượu bia là nguyên do rất lớn gây nên tai nạn giao thông.



Vừa qua vào ngày 07/05/2023 Công Ty TNHH Flydino Technology Vina, đã chính thức ra mắt ứng dụng VietCar - Dịch vụ kết nối tài xế đưa đón người và xe ô tô về nhà an toàn sau khi sử dụng rượu bia. Đây là một giải pháp hữu ích giúp giảm thiểu những rủi ro không mong muốn khi tham gia giao thông.

Với mục tiêu tạo ra một môi trường giao thông an toàn và lành mạnh, VietCar - Ứng dụng Lái Xe Hộ cho phép người dùng dễ dàng thuê tài xế lái xe chuyên nghiệp để đảm bảo khách hàng được đưa về nhà an toàn sau khi đã thưởng thức rượu bia.

Ứng dụng lái xe hộ VietCar được tích hợp nhiều tính năng về công nghệ mới và tiện ích nhằm mang đến khách hàng những trải nghiệm trọn vẹn và an toàn trên mỗi chuyến đi.

Với những ưu điểm sau: Đội ngũ tài xế kinh nghiệm lâu năm, được tuyển chọn và đào tạo chuyên nghiệp. Dịch vụ đưa đón tiện lợi với giá cả minh bạch trên ứng dụng. Luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn mọi lúc, mọi nơi. Am hiểu về lộ trình giao thông đưa bạn & phương tiện tới điểm đến an toàn.

Để sử dụng dịch vụ VietCar, người dùng chỉ cần tải ứng dụng trên điện thoại di động và đăng ký tài khoản cá nhân. Tiếp theo, khách hàng có thể đặt lịch trình trước để có tài xế lái xe đến đón tận nơi sau khi đã sử dụng rượu bia.

Một trong những điểm đáng chú ý của VietCar là tính linh hoạt và tiện ích. Dịch vụ này được cung cấp 24/7, giúp người dùng có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, thông qua ứng dụng, người dùng có thể dễ dàng đặt lịch trình, kiểm tra thông tin tài xế và biết trước mọi chi phí trên suốt chuyến đi. Với sứ mệnh đặt sự an toàn khách hàng lên hàng đầu, VietCar đã và đang hoàn thiện giải pháp về các gói bảo hiểm nhằm hạn chế mọi rủi ro trong quá trình di chuyển.

Theo phía đại diện doanh nghiệp, cho biết: "Chúng tôi tự hào khi ra mắt VietCar ứng dụng lái xe hộ, một dịch vụ tiên phong trong lĩnh vực an toàn giao thông sau khi sử dụng rượu bia. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng một trải nghiệm đáng nhớ và tạo ra sự thay đổi tích cực trong việc xây dựng một văn hóa an toàn và trách nhiệm khi sử dụng rượu bia."

Bên cạnh việc đóng góp một phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn, khách hàng hoàn toàn có thể thoải mái thưởng thức trọn vẹn buổi tiệc, gặp gỡ bạn bè hoặc dịp kỷ niệm mà không cần lo lắng về việc lái xe sau đó. Điều này đồng nghĩa với việc giảm áp lực và căng thẳng trong việc quyết định ai sẽ đảm nhận vai trò người lái khi đi chơi.

Việc ra mắt ứng dụng VietCar được xem là một bước tiến đáng khen ngợi trong việc mang đến giải pháp an toàn và tiện ích cho người dùng, đồng thời góp phần vào việc nâng cao ý thức an toàn giao thông. Đồng hành cùng VietCar chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, trách nhiệm và hạnh phúc.

Thông tin về doanh nghiệp

Website: vietcar.biz

Hotline 0878-75-1818 - CSKH 0878-76-1818

Hiện VietCar đã có sẵn trên kho ứng dụng IOS và Android. Tải ngay!