Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietcombank cảnh báo ứng dụng chứa mã độc, lấy sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

Theo Khả Văn | 13-04-2026 - 08:30 AM | Smart Money

Người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đáng chú ý là chiêu lừa đảo dẫn dụ cài đặt ứng dụng giả mạo chứa mã độc trên điện thoại.

Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo người dân cài đặt ứng dụng giả mạo chứa mã độc trên điện thoại nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Một số ứng dụng giả mạo đã được ghi nhận trên thực tế bao gồm app Dịch vụ công, app VNeID, app Chính phủ, app Cơ quan thuế và app Bộ Công an.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã lên tiếng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo và các nguyên tắc an toàn cho tài sản.

Ứng dụng giả mạo chứa mã độc

Về thủ đoạn thực hiện, các đối tượng lừa đảo thường liên hệ và dẫn dụ nạn nhân thông qua một số kịch bản phổ biến như thông báo thông tin định danh trên hệ thống không đồng bộ, quá hạn làm hồ sơ thuế điện tử, hoặc đề nghị hỗ trợ định danh VNeID mức 2. Đôi khi chúng giả danh công an quận yêu cầu cập nhật thông tin đăng ký xe, hoặc yêu cầu tải app để làm thủ tục hoàn thuế, nhận quà tặng và làm bằng lái xe. Sau khi tiếp cận thành công, đối tượng sẽ gửi các đường link lừa đảo như: dichvu.cong.chinhphu.gov.vn, dichvucong.bocongan.gov.vn,https://www.google.com/search?q=dichvucong.govn.com, https://www.google.com/search?q=dichvucong.vn.gov.com... yêu cầu khách hàng truy cập để tải, cài đặt ứng dụng chứa mã độc. Các ứng dụng giả mạo này luôn yêu cầu cài đặt từ nguồn không xác định và đòi cấp quyền truy cập thiết bị ở mức cao như đọc tin nhắn hay kiểm soát điện thoại từ xa.

Để nhận biết các ứng dụng độc hại này, người dùng cần lưu ý một số dấu hiệu bất thường. Cụ thể, các ứng dụng này không được cài đặt thông qua chợ ứng dụng chính thức mà qua đường link do đối tượng lừa đảo cung cấp. Sau khi cài đặt, người dùng thường không thể thao tác được trên màn hình do thiết bị bị đen hoặc treo, máy chạy chậm, nóng lên bất thường và rất nhanh hết pin. Thêm vào đó, các ứng dụng giả mạo có thể tự động bật lên ngay cả khi người dùng không hề sử dụng đến.

Vietcombank chỉ ra 5 nguyên tắc phòng tránh lừa đảo

Thứ nhất, người dân cần đặc biệt cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi xưng là cơ quan chức năng yêu cầu cài đặt ứng dụng.

Thứ hai, chỉ nên cài đặt phần mềm từ các đơn vị phát triển đáng tin cậy trên các chợ ứng dụng chính thức như App Store dành cho iOS và Play Store dành cho Android.

Thứ ba, tuyệt đối không nhấn vào hay cài đặt ứng dụng qua các đường link được gửi tới từ SMS, Zalo, Viber hoặc do người lạ hướng dẫn.

Thứ tư, nếu phát hiện điện thoại có dấu hiệu lạ như xuất hiện app không rõ nguồn gốc, màn hình đen, máy nóng, chạy chậm hay hao pin nhanh, cần thực hiện khôi phục cài đặt gốc ngay lập tức.

Thứ năm, đối với khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng, cần chủ động cập nhật VCB Digibank lên phiên bản mới nhất và cài đặt sinh trắc học để tăng cường lớp bảo vệ cho tài khoản.

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Truy tố nhóm điều hành Bankland lừa gần 500 tỷ đồng của hơn 5.300 bị hại

Dự báo mới nhất về giá bạc Ancarat, Phú Quý SBJ tuần tới

Công an nói về cách kẻ xấu có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội trong thời gian dài

22:43 , 12/04/2026
Tin vui cho khách hàng Agribank

15:52 , 12/04/2026
Tài khoản ngân hàng MB bỗng nhiên nhận được 1 tỷ đồng từ tài khoản mang tên Nguyễn Việt Bắc

10:23 , 12/04/2026
Những chiêu trò đằng sau cú sập của ONUS

07:54 , 12/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên