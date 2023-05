Vietcombank soán ngôi số 1, đẩy VinHomes xuống gần cuối bảng, Hòa Phát, Masan, Thế giới Di động đồng loạt rời khỏi Top 10 công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả 2023

Top 10 công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023

Sau một năm biến động mạnh của TTCK, top 10 công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023 đã có sự xáo trộn đáng kể về thứ hạng so với năm 2022.

"Giành" ngôi của Vinhomes năm 2022 để đứng đầu top 10 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả Việt Nam năm 2023 là Ngân hàng Vietcombank, vươn lên từ vị trí số 6 năm ngoái. Trong khi đó, Vinhomes bị đẩy lùi xuống gần cuối bảng.

Loạt doanh nghiệp của các tỷ phú gồm có Hòa Phát, Masan, Thế giới Di động đồng loạt rời khỏi top 10 dù năm ngoái là những cái tên dẫn đầu.

Thay thế vào đó là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), FPT lọt vào top 3.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) vẫn trụ lại top 10 với một số thay đổi về thứ hạng.

Nhận định về thị trường, Vietnam Report cho biết năm 2022, mặc dù trải qua sự sụt giảm mạnh nhất trong 14 năm trở lại đây, TTCK Việt Nam vẫn có những điểm sáng trong năm qua khi ghi nhận kỷ lục về số lượng nhà đầu tư mở tài khoản mới, mức định giá thị trường ở vùng thấp trong nhiều năm mở ra cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư dài hạn, khối ngoại mua ròng mạnh mẽ từ nửa cuối quý IV/2022 đã giúp chỉ số hồi phục và tạo đà tâm lý cho thị trường quý I/2023.

4 tháng đầu năm 2023, TTCK Việt Nam giằng co phân hóa, đan xen tăng, giảm liên tục với tác động mạnh mẽ từ nhiều yếu tố trong và ngoài nước: sự mở cửa trở lại của Trung Quốc, những tin tức về bất ổn trong hệ thống ngân hàng tại Mỹ và châu Âu, chính sách hỗ trợ cho thị trường của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hay sự đảo chiều mua ròng - bán ròng của khối ngoại…

Tính đến cuối tháng 4, chỉ số VN-Index giảm so với tháng trước, song so với đầu năm, các chỉ số chứng khoán vẫn duy trì tăng trưởng dương. Thanh khoản thị trường khả quan hơn khi chứng kiến mức tăng theo tháng lần đầu tiên trong năm 2023 sau nhiều tháng giảm liên tiếp.

Triển vọng TTCK nửa cuối năm 2023

Kết quả khảo sát của Vietnam Report tiến hành trong tháng 4-5/2023 cho thấy 55,6% số doanh nghiệp đánh giá thị trường sẽ tăng giảm đan xen trong nửa cuối năm nay trong khi 22,2% số doanh nghiệp nhận định thị trường ở trạng thái trầm lắng, thanh khoản cầm chừng. Nhiều chuyên gia tham gia khảo sát của Vietnam Report cho rằng TTCK có thể vẫn giao động đi ngang trong hai quý đầu và có những tín hiệu để kỳ vọng vào diễn biến tích cực hơn trong nửa sau của năm 2023.

Cũng theo kết quả khảo sát các chuyên gia và doanh nghiệp của Vietnam Report,  Top 6 ngành tiềm năng có nhiều cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong năm 2023 đã được chỉ ra.

Đó là các ngành: Ngân hàng, Sản xuất thực phẩm, Sản xuất & Phân phối Điện, Sản xuất Dầu khí, Du lịch & Giải trí, Dược phẩm, Xây dựng và Vật liệu.

Trên thực tế, tăng trưởng tín dụng quý I/2023 chỉ đạt 2,06%, thấp hơn so với mức tăng 5,04% cùng kỳ 2022 khiến lợi nhuận ngân hàng không đạt kỳ vọng. Các chuyên gia và doanh nghiệp đại chúng tham gia khảo sát của Vietnam Report nhận định ngành ngân hàng vẫn đối mặt một số thách thức trong năm 2023 do biên lãi thuần có thể suy giảm, áp lực trái phiếu đáo hạn ngày càng tăng, lợi suất danh mục cho vay bị điều chỉnh giảm nhanh hơn theo lãi suất huy động mới… Đặc biệt, điều quan ngại đối với các ngân hàng trong năm nay là rủi ro chất lượng tín dụng suy giảm do doanh nghiệp ở nhiều ngành đang gặp khó khăn tạo áp lực nợ xấu gia tăng trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, ngành phòng thủ như ngành Điện cũng vươn lên lọt top với 50,0% số chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá có nhiều cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn so với các ngành khác (+19,2% so với kết quả khảo sát cách đây một năm). Đà tăng của nhóm ngành điện bắt đầu từ khi mở cửa sau Covid-19, lượng điện tiêu thụ tăng khi các nhà máy dần đi vào động. Đáng chú ý, Dự thảo Quy hoạch điện VIII (Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2050) đã chính thức được phê duyệt vào ngày 15/5 vừa qua được nhiều chuyên gia nhận định là động lực thúc đẩy mạnh đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp điện.

Ngoài ra, top 6 ngành tiềm năng có nhiều cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong năm 2023 còn có sự góp mặt của Xây dựng và vật liệu với niềm tin vào việc hưởng lợi trực tiếp từ các dự án đầu tư công của chính phủ và ngành Du lịch & Giải trí với tiềm năng bứt phá mạnh sau Covid-19, đặc biệt là với những biện pháp nới lỏng các quy định nhập cảnh du lịch, cấp thị thực điện tử (e-visa) và lực đẩy từ dòng khách ngoại trong đó có Trung Quốc sau khi quốc gia này mở cửa trở lại.

So sánh với các năm trước, ngành có vốn hóa lớn thứ hai thị trường là bất động sản năm nay đã không còn xuất hiện trong top 6 ngành tiềm năng có nhiều cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất.