Vietcombank thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Vietcombank phát đi khuyến cáo đến khách hàng sau khi ghi nhận tình trạng xuất hiện hàng loạt tin nhắn mạo danh ngân hàng nhằm đánh cắp thông tin.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây tại Tràng Tiền Plaza cùng nhiều khu vực trung tâm của Hà Nội, kẻ gian đã rải tin nhắn giả, tự xưng là Vietcombank.

Những tin nhắn này thường có nội dung thông báo điểm thưởng và dẫn dụ người dùng truy cập đường link để nhận quà. Một ví dụ phổ biến là: “Quý khách hiện có 18.237 điểm thưởng, đủ để đổi iPhone 15 128GB miễn phí. Điểm thưởng sắp hết hạn, vui lòng đổi trước tại: ****//tichphan.vip/DDoiiemVietcombankqq”.

Ngân hàng Vietcombank vừa phát đi thông báo cảnh báo người dân về các tin nhắn giả mạo ngân hàng.

Thực chất, đây là đường dẫn giả mạo được tạo ra để thu thập trái phép thông tin đăng nhập. Khi người dùng truy cập và nhập dữ liệu, kẻ gian có thể chiếm được tên đăng nhập, mật khẩu, OTP và từ đó chiếm đoạt tài khoản hoặc dữ liệu cá nhân.

Vietcombank khẳng định ngân hàng không gửi tin nhắn có đường link yêu cầu khách hàng đăng nhập để nhận thưởng. Mọi chương trình ưu đãi, tích điểm hay đổi quà đều được công bố duy nhất trên website chính thức và ứng dụng VCB Digibank.

Ngân hàng đề nghị khách hàng không chia sẻ bất kỳ thông tin đăng nhập nào cho đường link lạ hoặc người không rõ danh tính. Nếu đã lỡ bấm vào liên kết giả hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân, người dùng cần đổi mật khẩu ngay, liên hệ tổng đài 1900 545413 để yêu cầu khóa tài khoản tạm thời, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Trong trường hợp phát hiện hành vi phát tán tin nhắn lừa đảo tại trung tâm thương mại hay nơi công cộng, người dân nên báo ngay cho lực lượng an ninh, cơ quan chức năng hoặc ban quản lý khu vực. Không truy cập, chia sẻ hay thử nghiệm các đường link đáng ngờ.

Vietcombank khuyến khích mỗi người nâng cao cảnh giác, thông tin và nhắc nhở người thân, bạn bè để tránh rơi vào các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Việc cẩn trọng trong mọi giao dịch trực tuyến là cách bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân hiệu quả nhất.