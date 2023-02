VietGuys và ByteTech hợp tác chiến lược cho giải pháp PangoCDP

Buổi ký kết có sự tham gia của đại diện Tập đoàn Accrete - Đơn vị số 1 cung cấp SMS ở Nhật Bản - Công ty chủ quản của VietGuys là ông Hideki Kato (Phó tổng Giám Đốc Accrete) và ông Yasuhiro Urata (Thành viên hội đồng Quản trị Accrete). Buổi lễ còn có sự góp mặt của đại diện từ phía VietGuys cũng như ByteTech.



Sự kết hợp hoàn hảo cho nền tảng dữ liệu khách hàng PangoCDP - Build and Warm the Master Channel

Trong lần hợp tác này, ByteTech giữ vai trò là chủ sở hữu và là đơn vị phát triển giải pháp nền tảng dữ liệu khách hàng PangoCDP. VietGuys là đơn vị cung cấp các giải pháp Mobile Marketing với hơn 16 năm kinh nghiệm trên thị trường và là đối tác chiến lược trong phát triển thương mại, phân phối sản phẩm PangoCDP của ByteTech.

Trên cơ sở cùng tin tưởng và thống nhất để đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên, VietGuys và ByteTech sẽ cùng kết hợp để phát triển và phân phối giải pháp PangoCDP rộng khắp thị trường Việt Nam nhằm mang lại những giá trị bền vững cho các khách hàng Doanh nghiệp.



Phía ByteTech sẽ nghiên cứu và phát triển sản phẩm PangoCDP nhằm mang đến những trải nghiệm tốt cho khách hàng với những cập nhật mới về công nghệ. Ngoài ra, ByteTech cũng là đơn vị hỗ trợ mọi nguồn lực giúp VietGuys phân phối sản phẩm PangoCDP ra thị trường một cách hiệu quả.

Phía VietGuys với bề dày kinh nghiệm trong việc phân phối các sản phẩm về công nghệ và là một trong những đơn vị xây dựng kênh giao tiếp tốt nhất trên thị trường với các giải pháp gửi tin như SMS, Zalo, Viber,... cũng sẽ góp phần giúp PangoCDP tiếp cận đến khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Từ đó mang lại giá trị cộng thêm cho những khách hàng của VietGuys nói riêng và cộng đồng các doanh nghiệp nói chung.

Như lời ông Phạm Duy Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietGuys chia sẻ: "Trong tương lai, việc hợp tác giữa VietGuys và ByteTech sẽ làm tăng thêm sức mạnh và giá trị dịch vụ của mỗi bên. Đối với VietGuys, PangoCDP sẽ giúp mang lại trải nghiệm mới cũng như những lợi ích đặc biệt cho khách hàng."

Buổi lễ ký kết hợp giữa hai bên đã diễn ra thành công tốt đẹp.

TS. Đinh Mộng Kha, CEO VietGuys cũng cho biết: "Master Channel chính là một điều tâm huyết mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần để "giữ ấm" mối quan hệ với khách hàng. Doanh nghiệp có quyền lựa chọn kênh Master Channel phù hợp với mình như SMS, Zalo, Viber,... để cung cấp trải nghiệm khách hàng cá nhân hóa và mang về doanh số. Tuy nhiên, làm thế nào để kênh tương tác này trở nên hiệu quả và làm sao để thông điệp được gửi đi đúng người, đúng thời điểm thì PangoCDP chính là một mảnh ghép hoàn hảo cho những gì mà doanh nghiệp đang nỗ lực xây dựng."



Thực tế, giải pháp PangoCDP đã được triển khai cho nhiều doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực như: FMCG, Retail, Giáo dục, F&B,... và chứng minh được tính hiệu quả. Hy vọng lần hợp chiến lược này giữa hai bên chắc chắn sẽ giúp PangoCDP tiếp tục vươn xa và mang lại nhiều thành công rực rỡ cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Mô hình giải pháp PangoCDP

Giá trị cùng mang lại cho doanh nghiệp trong tương lai



Chia sẻ về những giá trị cộng hưởng cả hai cùng mang đến cho các doanh nghiệp trong tương lai, Mr. Lee Nguyễn - CEO ByteTech cho hay: "Việc ký kết hợp tác chiến lược lần này chính là một bước ngoặt lớn cho cả ByteTech lẫn VietGuys. Nếu lần trước chỉ là sự hợp tác kinh doanh ở phạm vi trong nước thì lần này còn có thêm sự tham gia hỗ trợ từ Accrete, Nhật Bản, công ty mẹ của VietGuys.

Vì vậy, chắc chắn rằng sự hợp tác lần này sẽ mang tính toàn diện hơn nhằm thúc đẩy các hoạt động mang lại giá trị cao cho khách hàng. Thay vì phải mất nhiều thời gian và công sức để xây dựng một nền tảng dữ liệu toàn diện thì nay doanh nghiệp đã có thể tiếp cận nhanh với PangoCDP một cách dễ dàng và tối ưu chi phí hiệu quả."

PangoCDP - Build and Warm the Master Channel là một nền tảng giúp hợp nhất dữ liệu khách hàng từ Online đến Offline vào một nơi an toàn trong thời gian thực, giúp thương hiệu có cái nhìn toàn cảnh về khách hàng nhằm khởi chạy các chiến dịch Marketing hiệu quả và tăng trưởng đột phá.

Tìm hiểu thêm về giải pháp PangoCDP tại đây:



https://pangocdp.com/vi/