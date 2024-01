VietinBank bão lãi trước thuế năm 2023 hơn 25.000 tỷ đồng, tổng tài sản vượt 2 triệu tỷ, CASA lọt Top 5 toàn ngành

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – mã: CTG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023.



Quý 4/2023, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 7.699 tỷ đồng, tăng 43,4% so với quý 4/2022. Với động lực tăng trưởng chính là thu nhập lãi thuần, VietinBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động quý 4 đạt 18.475 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ tăng 0,8% lên 6.304 tỷ đồng, chi phí dự phòng rủi ro giảm 13,3% xuống 4.473 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, tổng thu nhập hoạt động của nhà băng này đạt 70.658 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2022. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng nhẹ hơn, chỉ tăng 6,5% lên 20.443 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập) tiếp tục được cải thiện từ 29,9% xuống 28,9%. Đây là một trong những ngân hàng có tỷ lệ CIR thấp nhất hiện nay.

Hầu hết các mảng kinh doanh của VietinBank đều có tăng trưởng tích cực trong năm qua. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 53.083 tỷ đồng, tăng 11%. Lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 7.154 tỷ đồng, tăng 22%. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 4.248 tỷ đồng, tăng 19,5%. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh có lãi 292 tỷ đồng, đối lập với năm trước đó bị lỗ 112 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lại kém khả quan, bị lỗ 154 tỷ đồng. Hoạt động khác (chủ yếu là xử lý nợ) có lãi thuần 5.747 tỷ đồng, giảm 12% so với năm trước đó. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm 43,9% còn 287 tỷ đồng.

Tuy chi phí dự phòng rủi ro trong quý 4 giảm so với cùng kỳ nhưng do 3 quý trước tăng cường trích lập nên tổng chi phí dự phòng cả năm của VietinBank lên tới 25.115 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2022. Chi phí dự phòng "ngốn" đến gần một nửa lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VietinBank.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế VietinBank năm 2023 đạt 25.100 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ và hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Ngân hàng đứng vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng lợi nhuận năm vừa qua của toàn ngành.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản VietinBank vượt 2 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm 2022. VietinBank là ngân hàng thứ ba, sau BIDV và Agribank đạt được mốc 2 triệu tỷ đồng.



Dư nợ cho vay khách hàng tăng 15,6% trong năm qua và đạt hơn 1,47 triệu tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng của VietinBank khá đồng đều giữa các quý, riêng quý 4 bứt phá hơn với mức tăng trưởng 6,28%. Dư nợ ngắn hạn tăng mạnh trong năm qua (tăng 24,5%), đạt 961.733 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng VietinBank tăng 12,9%, đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn tăng 27,6%, đạt gần 311 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) được cải thiện mạnh từ 20% lên 22,5%. Theo dữ liệu có được, CASA của VietinBank chính thức lọt vào Top 5 toàn ngành.

Nợ xấu cuối năm 2023 của VietinBank là 16.608 tỷ đồng, tăng 784 tỷ đồng so với cuối năm 2022 nhưng đã giảm mạnh 2.332 tỷ đồng so với cuối tháng 9/2023. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu được cải thiện, chỉ còn 1,13%, thấp hơn mức 1,24% cuối năm 2022 và 1,37% cuối tháng 9/2023.