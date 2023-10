VietinBank chính thức công bố lợi nhuận mục tiêu năm 2023

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa phê duyệt, công bố chi tiết các chỉ tiêu tài chính kế hoạch trong năm 2023. Trong đó, lợi nhuận riêng lẻ trước thuế mục tiêu đạt 22.500 tỷ đồng, tăng 10,6% so với mức thực hiện được trong năm 2022 (20.352 tỷ).

Kết thúc 6 tháng đầu năm, ngân hàng đã đạt lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 12.150 tỷ đồng, tương đương 54% kế hoạch cả năm đề ra.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào tháng 4, VietinBank chưa công bố kế hoạch lợi nhuận năm 2023 do còn chờ phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong khi VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 5 - 10% so với đầu năm; Dư nợ tín dụng tăng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao trong từng thời kỳ;Nguồn vốn huy động tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản; Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng kiểm soát dưới 1,8%.

Cuối tháng 8 vừa qua, HĐQT VietinBank cũng đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành gần 564,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 11,7415% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 117 cổ phiếu mới). Thời gian phát hành dự kiến là trong quý III – quý IV/2023.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ VietinBank sẽ tăng thêm gần 5.643 tỷ đồng, từ 48.057 tỷ đồng lên hơn 53.700 tỷ đồng.

Theo VietinBank, việc tăng vốn điều lệ sẽ tạo điều kiện để ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế và đầu tư cho các dự án chuyển đổi để nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của ngân hàng.