VietinBank rao bán hơn 1,2ha đất và nhà máy của doanh nghiệp thủy sản Việt Thắng Fish

Theo thông tin từ VietinBank, Công ty TNHH MTV Việt Thắng Fish đăng ký kinh doanh số 1601627125 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 29/12/2011. Địa chỉ của doanh nghiệp theo đăng ký kinh doanh tại số 603/8, tổ 63, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.



Các tài sản được đem ra bán bao gồm: tài sản đấu giá thứ nhất là quyền sử dụng đất tại thửa đất 01; tờ bản đồ số 55 thuộc phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tổng diện tích thửa đất là 1,25ha. Đây là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Tài sản trên đất gồm nhà máy là công trình cấp 2, có tổng diện tích xây dựng hơn 4.527m2.

Tài sản đấu giá thứ hai là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 40; tờ bản đồ số 51 thuộc phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thửa đất này có tổng diện tích gần 95m2. Đây là đất ở đô thị. Giá bán dự kiến của toàn bộ tài sản này là hơn 141 tỷ đồng.

Trước đó vào hồi đầu tháng 6/2024, ngân hàng Agribank cũng từng bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Nông Lâm Thủy Sản Việt Nam. Khoản nợ này tạm tính đến hết ngày 31/3/2024 là hơn 119 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc hơn 94,178 tỷ đồng, còn lại là nợ lãi quá hạn và trong hạn. Mức giá khởi điểm đưa ra là 107,793 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm của khoản nợ là quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: 32/1 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. Khu đất có diện tích 1.414 m2, là đất ở tại đô thị có thời hạn sử dụng lâu dài. Tài sản gắn liền với đất là nhà ở với diện tích xây dựng hơn 191 m2.

Ngoài ra, tài sản đảm bảo còn có quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại Khu cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Khu đất có diện tích 3345,4 m2 này là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng từ ngày 30/12/2016 đến ngày 01/09/2055. Tài sản trên đất là công trình nhà máy đông lạnh.