Vietjet đã phát hành thành công 4.600 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm đến nay

Ngày 21/9, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (mã CP: VJC) đã công bố thông tin kết quả chào bán 02 lô trái phiếu vào ngày 15 và 19 tháng 9 vừa qua.

Cụ thể:

- Lô trái phiếu VJCH2328015 , phát hành thành công ngày 15/9 với số lượng 3.000 Tp, mệnh giá phát hành 100.000.000 VNĐ/Tp, giá trị phát hành 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu trên đáo hạn ngày 15/9/2028.

- Lô trái phiếu VJCH2328016 , phát hành thành công ngày 19/9 với số lượng 3.000 Tp, mệnh giá phát hành 100.000.000 VNĐ/Tp, giá trị phát hành 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu trên đáo hạn ngày 19/9/2028

Hai lô trái phiếu trên nằm trong kế hoạch huy động vốn được VJC ban hành nghị quyết thông qua phương án phát hành 20.000 trái phiếu doanh nghiệp vào ngày 13/9.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ phát hành 20.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Như vậy, tổng giá trị phát hành lô trái phiếu đợt này là 2.000 tỷ đồng.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietjet Air để chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay (PDP) và các chi phí khác.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng với lãi suất cố định tối đa 12%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ còn lại sẽ tính lãi suất bằng tổng của biên độ tối đa 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Kỳ thanh toán gốc là thanh toán một lần vào thời điểm đáo hạn. Kỳ thanh toán lãi 6 tháng/lần vào ngày thanh toán lãi và/hoặc ngày đáo hạn, hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại.

Trái phiếu phát hành được mua lại 12 tháng kể từ thời điểm phát hành hoặc thực hiện mua lại theo quy định pháp luật hiện hành. Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi trả sau cá nhân bình quân 12 tháng được công bố bởi 4 ngân hàng: Vietcombank; HDBank, Vietinbank, BIDV.

Theo thống kê trên HNX, từ đầu năm đến nay, VJC đã phát hành thành công 16 lô trái phiếu, với mã từ VJCH2328001 đến VJCH2328016, với tổng khối lượng 46.000 trái phiếu, giá trị phát hành là 4.600 tỷ đồng.

Nguồn: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Năm 2023, Vietjet lên kế hoạch doanh thu hơn 50.000 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với kết quả năm ngoái. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Vietjet đã khai thác an toàn 65,9 nghìn chuyến bay, vận chuyển trên 12,1 triệu lượt hành khách, trong đó, 3,5 triệu khách quốc tế, tăng 26% và 30% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng hàng hóa Vietjet vận chuyển đạt 33 nghìn tấn, tăng gần 40% so với cùng kỳ.

Vietjet ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vận chuyển hàng không quý 2/2023 đạt 12.522 tỷ đồng và 72 tỷ đồng, tăng 10% và 101%; doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 16.872 tỷ đồng và 214 tỷ đồng, tăng 46% và 18% so với quý 2/2022.

Lũy kế 6 tháng, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 29.770 tỷ đồng, tăng 87% và hoàn thành 60% kế hoạch năm. Mảng doanh thu phụ trợ duy trì mức tăng trưởng cao, đạt 9.000 tỷ đồng, gấp hai lần cùng kỳ và đóng góp 40% tổng doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 387 tỷ đồng, hoàn thành gần 39% kế hoạch năm.