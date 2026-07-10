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Vietjet khẳng định sức hút môi trường làm việc quốc tế tại HR Asia Awards 2026

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Vietjet khẳng định sức hút môi trường làm việc quốc tế tại HR Asia Awards 2026

Vietjet tiếp tục khẳng định sức hút của môi trường làm việc quốc tế khi được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" (HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards) tại HR Asia Awards 2026.

Danh sách được vinh danh năm nay quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn như Masan, Sabeco...Trong đó, Vietjet nổi bật với lần thứ 6 liên tiếp nhận giải thưởng này, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của hãng trong việc kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn và giàu cảm hứng.

"Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" là giải thưởng uy tín trong lĩnh vực nhân sự, tôn vinh các doanh nghiệp có thực hành nhân sự nổi bật, mức độ gắn kết nhân viên cao và văn hóa làm việc xuất sắc.

Năm nay, Vietjet đồng thời lần đầu tiên được trao giải "Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập" (HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards). Hạng mục này vinh danh các doanh nghiệp xuất sắc trong việc xây dựng và triển khai các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập dành cho nhân viên. Nơi mỗi cá nhân, không phân biệt giới tính, sắc tộc, độ tuổi hay văn hóa, đều được tôn trọng, trao cơ hội đóng góp và phát triển.

Việc được vinh danh ở cả hai hạng mục tiếp tục khẳng định định hướng phát triển nguồn nhân lực nhất quán của Vietjet: đặt con người ở vị trí trung tâm, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và giàu bản sắc quốc tế.

Vietjet khẳng định sức hút môi trường làm việc quốc tế tại HR Asia Awards 2026- Ảnh 1.

Vietjet hiện quy tụ gần 10.000 cán bộ, nhân viên và chuyên gia đến từ hơn 68 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, lực lượng lao động đến từ các quốc gia châu Á chiếm gần 30%, cùng với gần 30% nhân sự thuộc thế hệ trẻ từ 20 đến 30 tuổi, mang đến tinh thần đổi mới, sáng tạo và năng lượng tích cực cho tổ chức.

Với định hướng phát triển con người là nền tảng của tăng trưởng bền vững, Vietjet không ngừng đào tạo, phát triển năng lực cho đội ngũ nhân sự. Tại Học viện Hàng không Victoria (VIAA), cán bộ, nhân viên được tham gia các chương trình huấn luyện theo tiêu chuẩn quốc tế, các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và nhiều workshop chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực hàng không và quản trị.

Vietjet khẳng định sức hút môi trường làm việc quốc tế tại HR Asia Awards 2026- Ảnh 2.

Song song với phát triển năng lực chuyên môn, Vietjet chú trọng nâng cao trải nghiệm làm việc thông qua hệ thống tiện ích hiện đại tại trụ sở và các cơ sở làm việc như khu ẩm thực, phòng chiếu phim, phòng gym, yoga, khu sinh hoạt cộng đồng. Hãng cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và gắn kết đội ngũ, góp phần chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và xây dựng môi trường làm việc tích cực cho người lao động.

Vietjet khẳng định sức hút môi trường làm việc quốc tế tại HR Asia Awards 2026- Ảnh 3.

Với nền tảng nhân sự năng động, chuyên nghiệp và giàu tinh thần sáng tạo, Vietjet tiếp tục củng cố năng lực cạnh tranh bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng một hãng hàng không toàn cầu, hiện đại, nhân văn và không ngừng đổi mới trên hành trình kết nối thế giới.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
sabeco

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