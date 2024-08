Vietjet nhận thêm 10 tàu bay mới ngay trong năm nay

Trong bối cảnh thị trường hàng không toàn cầu khan hiếm và nhu cầu di chuyển đi lại tăng cao, ngay trong những tháng cuối năm 2024, Vietjet dự kiến sẽ nhận thêm 10 tàu bay thế hệ mới vào đội tàu bay hiện đại hàng đầu của mình, đáp ứng nhu cầu phát triển, phục vụ người dân và du khách trên khắp các đường bay trong nước, quốc tế.

Hãng hàng không này cho biết, các máy bay mới dự kiến giao từ tháng 8/2024 phần lớn là các tàu bay A321neo ACF hiện đại nhất hiện nay của Airbus. Năm 2019, Vietjet cũng là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới đưa vào khai thác máy bay A321neo ACF (Airbus Cabin Flex).



Tàu bay A321neo ACF có cấu trúc khoang hành khách được cải tiến thiết kế, đảm bảo tiêu chuẩn về kích thước và khoảng cách giữa các ghế, mang lại trải nghiệm bay tốt nhất cho khách hàng. Các tàu bay A321neo ACF còn giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu 16%, tiết giảm tiếng ồn tới 75% và lượng khí thải ra môi trường tới 50%.

Mới đây, Vietjet cũng đã ký hợp đồng đặt mua 20 tàu bay thân rộng thế hệ mới A330neo (A330-900) của Airbus với tổng trị giá 7,4 tỷ USD. Người dân và du khách sẽ sớm được bay cùng các tàu bay mới A330neo của Vietjet trên những đường bay dài hơn, an toàn, tiện nghi, hiện đại.

Vietjet đang khai thác đội tàu hơn 100 chiếc với những thế hệ tàu bay tiên tiến, hiện đại, an toàn nhất thế giới như A320, A321ceo, A321neo - A321neo ACF, A330 bảo vệ môi trường, tiết kiệm nhiên liệu với mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 (Net Zero) vào năm 2050. Hãng hàng không này đã vận chuyển 200 triệu lượt hành khách, trong đó có hàng triệu người lần đầu tiên được đi máy bay.

Trong nửa đầu năm 2024, Vietjet đã vận chuyển 13,1 triệu khách, khai thác 70.154 chuyến bay an toàn. Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất nửa đầu năm 2024 đạt 34.016 tỷ đồng và 1.311 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng, tăng trưởng lần lượt 15% và 433% so với cùng kì, vượt 21% so với kế hoạch năm. Vietjet đã đóng góp các khoản thuế, phí trực tiếp và gián tiếp cho ngân sách trong sáu tháng đầu năm 2024 là 3.687 tỷ đồng.

Với 10 tàu bay sắp nhận từ nay đến cuối năm 2024, Vietjet sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay của mình tại Việt Nam và quốc tế, với các điểm đến mới tại Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Lào, Campuchia,… và xa hơn đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách, mang tới những trải nghiệm bay vui vẻ, hạnh phúc cùng phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm. Những chuyến bay an toàn của Vietjet kết nối các quốc gia, các dân tộc, các châu lục, thúc đẩy phát triển các nền kinh tế, giao lưu văn hóa, du lịch…