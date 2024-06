Top Fortune 500 điểm mặt các doanh nghiệp tư nhân Vingroup, Vietjet, Hoà Phát, Masan…

Vietjet cùng nhiều doanh nghiệp lớn khu vực tư nhân như Vingroup, Hoa Phat Group, Masan Group… được vinh danh trong đợt này. Trong nhóm các doanh nghiệp thuộc nhóm tư nhân có doanh thu lớn nhất năm 2023 theo xếp hạng của Fortune, Vietjet là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất, ở mức 110%.

Ngoài ra, hãng hàng không thế hệ mới này cũng thuộc nhóm 07 hãng hàng không lớn nhất khu vực xét theo doanh thu trong năm 2023.

Fortune Southeast Asia 500 lần đầu công bố năm nay ghi nhận vị thế của khu vực Đông Nam Á, cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bảng xếp hạng năm nay bao gồm 500 doanh nghiệp hoạt động đa ngành từ hàng không, năng lượng, tài chính ngân hàng… có trụ sở tại Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Cambodia.

Bên cạnh Fortune Southeast Asia 500, Tạp chí Fortune nổi tiếng với các bảng xếp hạng doanh nghiệp lớn và uy tín khắp toàn cầu như Fortune Global 500, Fortune Europe 500, Fortune China 500…

Phát biểu chúc mừng các doanh nghiệp trong danh sách lần này, bà Khoon-Fong Ang - Giám đốc Điều hành của Fortune tại Châu Á cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu Danh sách ASEAN 500 tới độc giả quốc tế dựa trên lịch sử 70 năm xuất bản Fortune 500. Với danh sách mới này, chúng tôi tập trung vào câu chuyện tăng trưởng ấn tượng của Đông Nam Á và các công ty lớn nhất đang thúc đẩy khu vực đa dạng này và các nền kinh tế thành viên.”

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet đã ghi nhận những kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2023 với 25,3 triệu lượt khách vận chuyển, đã mở mới 33 đường bay quốc tế và quốc nội, đặc biệt là hãng hàng không có đường bay kết nối Việt Nam với 5 thành phố lớn nhất của Australia, mở nhiều đường bay đến thị trường Ấn Độ 1,4 tỷ dân, đường bay kết nối thủ đô Hà Nội với Jakarta (Indonesia) cùng nhiều đường bay phủ khắp Việt Nam, châu Á - Thái Bình Dương.





Trong quý I/2024, doanh thu vận chuyển hàng không của Vietjet đạt 17.765 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỉ đồng, tăng lần lượt 38% và 209% so với cùng kỳ 2023. Vietjet ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 17.792 tỉ đồng và 539 tỉ đồng, tăng 38% và 212% so với cùng kỳ 2023.

Vietjet đã khai thác an toàn gần 34.500 chuyến bay, vận chuyển được hơn 6,3 triệu lượt hành khách với hệ số sử dụng ghế bình quân cao 87%, độ tin cậy kỹ thuật 99,6%. Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 85,828 nghìn tỉ đồng, chỉ số nợ vay/vốn chủ sở hữu 1,9 lần và chỉ số thanh khoản 1,3 lần nằm ở mức tốt trong ngành hàng không.

Không chỉ kết nối Việt Nam với thế giới qua các mạng đường bay, Vietjet tiên phong kết nối với thế giới qua các dự án đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ .

Vietjet cũng đặc biệt quan tâm tới các mục tiêu ESG, Net Zero – giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Hiện tại, đội tàu bay hiện đại gồm 105 tàu của hãng có khả năng tiết kiệm từ 15% - 20% nhiên liệu, cấu hình được tối ưu giúp chuyên chở được nhiều khách hơn và giúp giảm phát thải trên mỗi hành khách tới 25% - 30%.

Những kết quả trên khẳng định Vietjet đã vượt qua khó khăn chung của ngành hàng không trong việc thiếu hụt tàu bay, duy trì đà phát triển của năm 2023, tiếp tục tiên phong mở mới nhiều đường bay quốc tế, tạo sức bật mạnh mẽ cho hoạt động khai thác trong cả năm 2024. Tăng trưởng của Vietjet được ghi nhận với những giải thưởng quốc tế như “Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới” (Best Ultra Low-Cost Airline 2024) và “Hãng hàng không chi phí thấp có dịch vụ trên tàu bay tốt nhất năm” (World’s Best Low-Cost Airline Onboard Hospitality 2024) do AirlineRatings bình chọn.