Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 72.000 tỷ đồng năm 2022, vượt 21% kế hoạch

Ngày 28/12, Vietnam Airlines đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023.

Báo cáo về kết qủa sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc Lê Hồng Hà cho biết, năm 2022, Tổng công ty ước thực hiện vận chuyển hơn 18 triệu lượt khách, đạt 107,8% kế hoạch và 211,9 nghìn tấn hàng hoá.

Doanh thu đạt 72.359 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch, trong đó công ty mẹ đạt 50.617 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch.

Theo ông Lê Hồng Hà, Vietnam Airlines đã tổ chức lại sản xuất kinh doanh kịp thời, phù hợp với nhịp độ phục hồi và tăng trưởng của thị trường; Tăng trưởng doanh thu ở mức cao, vượt xa kế hoạch; Nhiều giải pháp tự thân về tiết kiệm và cắt giảm chi phí được triển khai (gần 4.300 tỷ đồng); Giảm lỗ so với kế hoạch (gần 70 tỷ đồng); Điều hành thành công dòng tiền giúp duy trì hoạt động liên tục…

Bước sang năm 2023, với môi trường kinh doanh đầy biến động rủi ro về suy thoái kinh tế, lạm phát và xung đột Nga – Ukraine, giá nhiên liệu tăng… dự kiến sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại và tốc độ phục hồi của thị trường hàng không.

Đứng trước những biến động khó lường trên, Vietnam Airlines đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm gồm: An toàn tuyệt đối; Hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt hơn so với kế hoạch năm; Tăng hiệu suất sử dụng nguồn lực (tàu bay, phi công, tiếp viên), tăng năng suất lao động 14% so 2019; Tiếp tục các chương trình lớn: Tái cơ cấu toàn diện tổng công ty, nâng cấp chất lượng dịch vụ và cải thiện thu nhập người lao động…