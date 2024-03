Vietnam Airlines và T&A Ogilvy ký kết thoả thuận hợp tác truyền thông toàn cầu giai đoạn 2024 - 2025

Đây là hoạt động nhằm hướng tới thúc đẩy sâu rộng các hoạt động truyền thông tăng cường tương tác với khách hàng thông qua các chiến dịch đột phá của hãng.



Thông qua hợp tác, đội ngũ T&A Ogilvy cam kết phát huy tối đa sở trường về sáng tạo và công nghệ, đồng hành cùng Vietnam Airlines xây dựng các chiến dịch truyền thông mới lạ với cách tiếp cận phù hợp, linh hoạt, mang lại những trải nghiệm cảm xúc cho khách hàng dựa trên những giá trị cốt lõi mà Vietnam Airlines đã thiết lập suốt nhiều thập kỷ qua.

Ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, ông Đặng Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, bà Nguyễn Diệu Cầm – Tổng Giám đốc T&A Ogilvy, ông Soames Hines – Tổng Giám đốc của Ogilvy tại lễ ký kết hợp tác.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Chúng tôi đặt niềm tin vào hợp tác toàn cầu với T&A Ogilvy trong việc giúp lan tỏa mạnh mẽ hành trình nâng tầm dịch vụ "5 sao" của Vietnam Airlines, từ những chi tiết tinh tế trong hoạt động thường ngày đến những chuyển đổi chiến lược trong dài hạn. Thế mạnh nội tại và nỗ lực vươn tầm của Vietnam Airlines kết hợp với năng lực sáng tạo của đội ngũ T&A Ogilvy sẽ là bàn đạp để hai bên cùng nhau sải cánh vươn cao và không ngừng mang đến những trải nghiệm ý nghĩa, trọn vẹn hơn cho khách hàng."



Cột mốc bắt tay hợp tác của Vietnam Airlines và T&A Ogilvy được kỳ vọng mang đến những kết quả cụ thể, góp phần thúc đẩy thị trường, đặc biệt trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam đang trên đà phục hồi và tăng tốc hậu đại dịch. Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), thị trường hàng không khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, được kỳ vọng sẽ phục hồi hoàn toàn vào cuối năm 2024. Thông qua hợp tác, Vietnam Airlines và T&A Ogilvy đặt mục tiêu gia tăng, làm giàu trải nghiệm cho khách hàng tại từng điểm chạm theo đúng phương châm "lấy khách hàng làm trung tâm" trong mọi sản phẩm và dịch vụ của hãng.

Bà Nguyễn Diệu Cầm, Tổng Giám đốc T&A Ogilvy, chia sẻ: "Sự tin tưởng của Vietnam Airlines một lần nữa khẳng định năng lực cũng như nỗ lực của T&A Ogilvy trên hành trình trở thành đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn danh tiếng. Với kinh nghiệm phong phú ở thị trường Việt Nam và lợi thế mạng lưới truyền thông toàn cầu, chúng tôi cam kết sát cánh cùng doanh nghiệp để mang đến những đóng góp không chỉ thiết thực, sáng tạo, mà còn bền vững, giúp Vietnam Airlines chinh phục các mục tiêu đề ra trong 2 năm tới."

Với vị thế Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines luôn nỗ lực nâng tầm dịch vụ, hoàn thiện trải nghiệm của khách hàng xuyên suốt hành trình dịch vụ cả trên mặt đất và trên không, trước khi khởi hành và sau khi hạ cánh. Không chỉ mở các đường bay mới ở cả nội địa và quốc tế, Vietnam Airlines còn có những điều chỉnh liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của khách hàng. Trên hành trình trở thành hãng hàng không công nghệ số hàng đầu khu vực, Vietnam Airlines đã nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, website, ứng dụng di động, giúp khách hàng chủ động trên toàn bộ quá trình từ đặt vé, theo dõi hành lý tới thay đổi hành trình hay mua thêm dịch vụ.

Mới đây, hãng cũng đã tiến hành số hóa thực đơn suất ăn, đồ uống trên các chuyến bay nội địa và quốc tế, giúp trải nghiệm của khách hàng được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Những nỗ lực ấy đã góp phần giúp Vietnam Airlines được vinh danh "Hãng hàng không quốc tế 5 sao" (2023) do tổ chức The Airline Passenger Experience Association (APEX) trao tặng cho các hãng hàng không cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới truyền thông toàn cầu Ogilvy, được nhiều đối tác, nhãn hàng tại Việt Nam và quốc tế tin tưởng, T&A Ogilvy sở hữu thế mạnh sáng tạo nổi bật và sự am hiểu sâu sắc về xu hướng vận hành của thị trường truyền thông nội địa lẫn khu vực. T&A Ogilvy cũng đã 3 năm liên tiếp được vinh danh Agency of the Year do tạp chí Campaign Asia bình chọn nhờ vào khả năng ứng dụng công nghệ, khoa học dữ liệu vào các chiến dịch truyền thông hiệu quả, có tiếng vang. T&A-Ogilvy còn nổi bật với các giải pháp chuyên biệt như Top One Studio, bộ sản phẩm trọn gói cho các nhãn hàng và nhà sáng tạo nội dung (creator), Trung tâm sáng tạo cho creator của Ogilvy ở châu Á.