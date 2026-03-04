Viettel bắt tay Ericsson thực hiện kế hoạch mới

Tại Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 03/03/2026, trong khuôn khổ Hội nghị Di động Thế giới 2026 (MWC), Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) và Ericsson đã chính thức ký kết hợp tác về việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất trong vận hành khai thác mạng lưới viễn thông, nhằm thúc đẩy phát triển mạng lưới tự vận hành (Autonomous Network), hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho khách hàng. Ericsson sẽ cung cấp các nền tảng tự động hóa mạng và công nghệ AI, đồng thời phối hợp cùng Viettel triển khai thử nghiệm trong môi trường thực tế.

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác giữa hai bên, kết hợp kinh nghiệm vận hành mạng quy mô lớn của Viettel với năng lực công nghệ và giải pháp tự động hóa mạng của Ericsson.

Trong khuôn khổ hợp tác, Viettel và Ericsson sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá kỹ thuật nhằm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình quản lý và tối ưu mạng lưới. Mục tiêu là xây dựng hệ thống mạng có khả năng: Chủ động phát hiện và xử lý sự cố sớm hơn; Tự động điều chỉnh để giảm nghẽn mạng; Tối ưu vùng phủ sóng và hiệu suất hoạt động; Rút ngắn thời gian triển khai dịch vụ mới.

Những cải tiến này sẽ giúp khách hàng có kết nối ổn định hơn, tốc độ tốt hơn và ít gián đoạn hơn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dữ liệu và các dịch vụ số ngày càng tăng.

Ông Lưu Mạnh Hà, Tổng giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel cho biết: “Chúng tôi hợp tác với Ericsson để từng bước xây dựng mạng lưới Viettel có khả năng tự vận hành, tự quản lý và hạn chế tối đa sự can thiệp thủ công, thay thế bằng các hệ thống điều hành thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo. Điều này giúp Viettel triển khai dịch vụ linh hoạt hơn, tối ưu chi phí và đáp ứng hiệu quả các nhu cầu 5G ngày càng phức tạp”.

Viettel sẽ tham gia phát triển và thử nghiệm các ứng dụng tối ưu hóa mạng, từng bước xây dựng năng lực nội bộ để chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với thực tế vận hành tại Việt Nam và các thị trường quốc tế.

Việc Viettel tham gia hệ sinh thái tự động hóa mạng của Ericsson cũng giúp tiếp cận các công cụ phát triển và các ứng dụng tối ưu hóa mới, qua đó đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa mạng lưới.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, chia sẻ: "Thông qua hợp tác chặt chẽ với Viettel, chúng tôi hướng tới việc mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở quy mô lớn, nâng cao khả năng điều phối mạng và phát triển các mạng lưới lập trình được với hiệu năng cao. Sự hợp tác này thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc nghiên cứu và triển khai các công nghệ đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới, tăng hiệu quả vận hành và sẵn sàng cho các dịch vụ của tương lai”.

Sau thỏa thuận này, Viettel dự kiến sẽ mở rộng lộ trình tự vận hành ra toàn bộ các mảng từ vô tuyến, truyền dẫn đến mạng lõi và hạ tầng công nghệ thông tin, hướng tới một mạng lưới vận hành hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo.