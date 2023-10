Viettel Construction (CTR) báo lãi 9 tháng tăng trưởng 17%, giá cổ phiếu bứt phá hơn 60% từ đầu năm

Tổng công ty Công trình Viettel (Viettel Construction, mã chứng khoán: CTR) vừa công bố bố ước tính kết quả kinh doanh tháng 9/2023 với doanh thu thuần đạt hơn 1.038 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt gần 60 tỷ đồng, tương ứng tăng 4% so với tháng 9/2022 và là mức lợi nhuận theo tháng cao nhất trong vòng gần 1 năm trở lại đây.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 , CTR đạt doanh thu 8.104 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế 467 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm 2022. So với kế hoạch, công ty đã thực hiện 76,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Viettel Construction ghi nhận 5.041 tỷ đồng doanh thu và 291 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, riêng trong quý 3/2023, ước tính doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 3.063 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 176 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 10% so với thực hiện quý 3 năm trước.

Với mảng vận hành khai thác , doanh thu 9 tháng đóng góp tỷ trọng lớn nhất với 4.214 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Mảng xây lắp đóng góp 2.286 tỷ đồng doanh thu sau 9 tháng, chiếm 28% và tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Viettel Construction đã ký kết 1.400 tỷ đồng hợp đồng B2B, tương đương 70% kế hoạch cả năm. Giá trị hợp đồng do CNCT Viettel 63 tỉnh thành thực hiện tăng trưởng 222% về nguồn việc và 92% về doanh thu. Bên cạnh đó, Viettel Construction đã ký kết 1.067 hợp đồng B2C sau chín tháng, giá trị gần 750tỷ đồng. Lũy kế tỷ lệ phủ công trình cho CTR thi công đạt 656/701 huyện (94%); 2.345/10.609 xã (22%).

Các mảng khác như giải pháp tích hợp , dịch vụ kỹ thuật và hạ tầng cho thuê mang về doanh thu cho công ty lần lượt là 1.082 tỷ đồng, 209 tỷ đồng và 313 tỷ đồng sau chín tháng. Tính đến cuối tháng 9, CTR sở hữu và cho thuê 5.720 trạm BTS, 1,87 triệu m2 DAS, 2.682 km truyền dẫn, 16,87 MWp năng lượng mặt trời. Doanh thu lĩnh vực năng lượng mặt trời tăng trưởng rõ rệt với 300 khách hàng hộ gia đình và 5 dự án. Mảng ME, ICR ghi nhận 403 hợp đồng với 175 tỷ đồng.

Công ty cũng cho ra mắt gói thuê bao chăm sóc thiết bị gia đình theo năm, nâng tầm dịch vụ kỹ thuật trở thành phổ thông, thân thiện, chuyên nghiệp. Sau 2 tháng triển khai phát triển được 13.000 thuê bao đăng ký.

Trên thị trường, cổ phiếu CTR đang giao dịch quanh vùng 80.500 đồng/cp. So với thời điểm đầu năm, cổ phiếu CTR hiện tăng 62%.