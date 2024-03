Viettel Construction (CTR) ước doanh thu hơn 1.700 tỷ trong 2 tháng đầu năm, mảng hạ tầng cho thuê tăng trưởng mạnh

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction – mã CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính tháng 2/2024 với doanh thu đạt 834,4 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại giảm 4% so với cùng kỳ 2023, đạt 44,6 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân là do vướng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Trong tháng 2/2024, Viettel Construction đã triển khai nhiều dự án quan trọng như Đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS cho thuê năm 2024 với tổng mức vốn đầu tư lên đến 1.460,4 tỷ đồng; Ký kết các dự án xây dựng với Bách Việt Land (32 tỷ đồng), khu nghỉ dưỡng Cầu Mây Sapa (15 tỷ đồng)…

Luỹ kế 2 tháng đầu năm, Viettel Construction ước đạt 1.703 tỷ đồng doanh thu và 94,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng trưởng 9% và 6% so với cùng kỳ 2023. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện 13% kế hoạch doanh thu và 14% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2024.

Trong lĩnh vực Hạ tầng cho thuê, đến cuối tháng 2/2024, Viettel Construction sở hữu 6.436 trạm BTS (giữ vững vị trí TowerCo số 1 Việt Nam); 2,45 triệu m2 DAS; 2.716 km truyền dẫn; 16,87 MWp năng lượng mặt trời. Trong đó, 218 trạm BTS có lớn hơn 2 nhà mạng trở lên thuê vị trí. Tỷ lệ dùng chung đạt 1.03. Doanh thu mảng này ghi nhận tăng trưởng 43% so với cùng kỳ trong 2 tháng đầu năm.

Với mảng Xây dựng, nguồn việc dự án B2B 2 tháng đầu năm đạt 350 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2023. Nguồn việc dự án B2C&SME đạt gần 337 tỷ đồng, tăng đến 97% so với cùng kỳ 2023. Tỷ lệ phủ công trình do Viettel Construction xây dựng: 686/701 huyện (tương đương 98%); 2.565/10.609 xã (tương đương 24%).

Với lĩnh vực Giải pháp & dịch vụ kỹ thuật, Viettel Construction đã cung cấp và lắp đặt dự án NLMT công suất 800KWp cho Sovi Group; cung cấp máy tính bảng cho Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum; cung cấp và lắp đặt điều hòa cho Công ty TNHH Xây dựng và Xây lắp Điện Thế Minh (Bình Dương); cung cấp và lắp đặt hệ thống camera cho Công ty CP Green I-park (Thái Bình).

Bên cạnh đó, công ty còn phát triển mô hình kinh doanh bán lẻ kêt hợp Online và Door to Door (giao hàng, triển khai) đạt 17.433 thuê bao mua hàng trong tháng 02/2024. Trong đó, 10.671 thuê bao phát triển mới, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2023. Đồng thời, ký kết thành công hợp đồng bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa chuỗi cửa hàng bán lẻ Guardian của Công ty Liên Á Châu.

Trong mảng Vận hành khai thác, Viettel Construction đã đưa vào VHKT 817 trạm mới nâng tổng lũy kế đang vận hành lên 53.220 trạm. Công ty cũng tiếp xúc và làm việc với các TowerCo trong nước, mở rộng nguồn việc năm 2024. Tại thị trường nước ngoài, công ty đảm bảo 100% KP/s mạng và xử lý sự cố truyền dẫn cho nhà mạng Mytel (Myanmar), MetFone (Cambodia) và các TowerCo khác.

Với việc Viettel đấu giá thành công quyền sử dụng băng tần 2.500-2.600 MHz để phục vụ thương mại hóa công nghệ di động 5G vào ngày 8/3/2024, SSI Research dự báo tổng số trạm BTS Viettel Construction sẽ đạt mức tăng trưởng 70% so với cùng kỳ trong năm 2024, được hưởng lợi từ việc tắt dần sóng 2G và triển khai 5G, điều này có thể hỗ trợ doanh thu mảng hạ tầng cho thuê tăng 53% so với cùng kỳ. Về dài hạn, bộ phận phân tích này kỳ vọng mức đóng góp lợi nhuận từ mảng này có thể cao hơn.