Viettel Construction (CTR) ước lãi trước thuế quý 1/2024 tăng trưởng 6%

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction – mã CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 3/2024 với doanh thu ước đạt 920,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 49,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 6% so với cùng kỳ 2023.

Luỹ kế quý 1, Viettel Construction ước đạt 2.623,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 11% so với cùng kỳ 2023 và hoàn thành 21% kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 144,3 tỷ đồng, tăng 6% so với quý 1/2023 và hoàn thành 21% kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

Về cơ cấu doanh thu quý đầu năm, mảng vận hành khai thác đóng góp hơn 1.375 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ, chiếm 53% tổng doanh thu. Quý 1, Viettel Construction đã đưa vào vận hành khai thác 450 trạm mới, qua đó nâng tổng lũy kế đang vận hành 53.670 trạm. Doanh nghiệp đang tiếp tục triển khai xúc tiến, làm việc với đối tác trong nước, mở rộng nguồn việc năm 2024, đồng thời đảm bảo 100% KP/s mạng và xử lý sự cố truyền dẫn cho nhà mạng Mytel (Myanmar), MetFone (Cambodia) và các TowerCo khác tại thị trường nước ngoài.

Mảng xây lắp đem về 764,4 tỷ đồng doanh thu trong quý 1, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 29% tổng doanh thu. Lũy kế nguồn việc B2B đạt 450 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2023 với các dự án như Khu nhà ở công nhân và dịch vụ Quang Tiến (68,9 tỷ đồng); Dự án Bavella Green Park - Bắc Giang (65 tỷ đồng);... Nguồn việc B2C&SME đạt 598,3 tỷ đồng, tăng trưởng 79% so với cùng kỳ năm 2023. Tý lệ phú công trình do Viettel Construction xây dựng: 686/701 huyện (tương đương 98%); 2.565/10.596 xã (tương đương 24,2%).

Lĩnh vực giải pháp và dịch vụ kỹ thuật đạt 325,3 tỷ đồng doanh thu trong quý 1, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 12% tổng doanh thu. Năng lượng mặt trời (NLMT) đạt 73,2 tỷ đồng doanh thu, tăng 447% so với cùng kỳ. Mảng ME&ICT chính thức cung cấp ra thị trường thêm 04 sản phẩm OEM (Bếp từ đơn, nồi áp suất điện, nổi cơm điện, ấm siêu tốc).

Bên cạnh đó, Viettel Construction còn phát triển mô hình kinh doanh bán lẻ kết hợp Online và Door to Door (giao hàng, triển khai) đạt 17.768 thuê bao mua hàng tháng 3/2024, nâng tổng số thuê bao lên 53.000. Ngoài ra, doanh nghiệp đã ký kết thành công hợp đồng bảo trì bảo dưỡng hệ thống ATM Ngân hàng Phương Đông (OCB) trên toàn quốc.

Mảng vận hành khai thác tăng trưởng nhanh nhất 40% so với cùng kỳ, đạt 134,5 tỷ đồng doanh thu, chiếm 5%. Lũy kế đến hết tháng 3/2024, Viettel Construction sở hữu 6.589 trạm BTS (giữ vững vị trí TowerCo số 1 Việt Nam); 2,45 triệu m2 DAS; 2.716 km truyền dẫn; 16,87 MWp năng lượng mặt trời. Trong đó, 226 trạm BTS có lớn hơn 2 nhà mạng trở lên thuê vị trí với tỷ lệ dùng chung đạt 1,03.