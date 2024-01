Viettel Global kinh doanh khởi sắc trong Quý 4/2023

Tổng doanh thu hợp nhất quý 4/2023 của Viettel Global tăng trưởng gần 35% so với cùng kỳ quý 4/2022 trong đó doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ hợp nhất tăng 25% do sự tăng trưởng tốt của hầu hết các thị trường (Movitel tại Mozambique tăng 25%, Natcom tại Haiti tăng 18%, Mytel tại Myanmar tăng 55%; Telemor tại Đông Timor tăng 15%, Metfone tại Campuchia tăng 11%). Như vậy, doanh thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ lõi của Viettel Global đã tăng trưởng 4 quý liên tục so với cùng kỳ năm trước từ quý 4/2022 đến nay.

Các Công ty Ví điện tử Quý 4/2023 cũng tăng trưởng rất ấn tượng như M_mola (Mozambique) tăng 330%, Starfintech (Lào) tăng 126%, Telemor Fintech (Đông Timor) tăng 109%, Halopesa (Tanzania) tăng 29% và Emoney (Cambodia) tăng 19%.

Đặc biệt, Công ty Viettel Haiti đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu về thị phần viễn thông di động tại nước sở tại, nâng tổng số lũy kế 6 thị trường Viettel đứng số 1 về thị phần.

Viettel Global đạt 1.297 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và hơn 700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2023. Biên lợi nhuận gộp Quý 4/2023 của Viettel Global tiếp tục đạt mức cao, lên tới 55% trong khi cùng kỳ năm trước là 43%.

Như vậy Viettel Global đã kết thúc năm 2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 28.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 của Viettel Global đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.485 tỷ. Biên lợi nhuận gộp cả năm đạt hơn 50%.

Tổng tài sản hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty đạt gần 53.000 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng tương đương 4,4% so với đầu năm trong đó vốn chủ sở hữu tăng 1.259 tỷ đồng.