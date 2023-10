Viettel Post nhận 3 giải thưởng quốc tế cho nỗ lực chuyển mình về công nghệ

Cụ thể, năm nay, Viettel Post giành giải Vàng hạng mục Website và ứng dụng dành cho thiết bị di động cho App Viettel Post và hai giải Đồng tại hạng mục Công ty của năm ngành Giao thông Vận tải, Dịch vụ tiêu dùng cho Dịch vụ chăm sóc khách hàng. Giải thưởng được trao tại Rome (Ý) vào ngày 13/10/2023 (theo giờ Việt Nam).



Là một trong sáu giải vàng IBA 2023 của Tập Đoàn Viettel, từ đầu năm 2023 đến nay, App Viettel Post đã hoàn toàn đổi mới, liên tiếp nâng cấp hàng loạt tính năng mới: nâng cấp tổng thể UI/UX; cá nhân hóa giao diện cho khách hàng; xây dựng các hệ thống tương tác đa kênh tăng trải nghiệm khách hàng; tích hợp 21 dịch vụ số trong 05 lĩnh vực như bảo hiểm, du lịch, sức khỏe, tài chính, đời sống và game…

Phiên bản mới này rút ngắn thời gian tạo đơn cho khách hàng lên đến 40% so với phiên bản cũ. Do vậy, trong 09 tháng đầu năm 2023, số đơn hàng tạo thành công trên App Viettel Post đã tăng gần 50%; số lượng người dùng thường xuyên tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Đại diện Viettel Post nhận cúp Stevie Awards 2023

Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Viettel Post giành giải Đồng tại hạng mục Dịch vụ tiêu dùng với Hệ thống tích hợp chăm sóc khách hàng đa kênh, phản hồi nhanh thắc mắc, khiếu nại của khách hàng (OKD). Việc tích hợp các phản hồi của khách hàng trên cùng một hệ thống đã giúp Viettel Post tối ưu gần 85% thời gian xử lý phản hồi khách hàng, đồng thời chất lượng phản ánh dịch vụ cũng tăng lên đến gần 70%.

Tháng 09/2023, Viettel Post ra mắt VIPO - người đồng hành và hỗ trợ mọi vấn đề của khách hàng. Hình ảnh VIPO hiện đã phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Messenger, Zalo, Viber, Telegram)

Tại hạng mục Công ty của năm ngành Giao thông vận tải, Viettel Post giành giải Đồng. Hiện trong nước, Viettel Post đang cung cấp dịch vụ và giải pháp hậu cần, tổng đại lý cho các hãng hàng không, dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và mạng lưới vận tải toàn quốc.

Hệ sinh thái Logistics của Viettel Post dựa trên nền tảng hạ tầng hiện đại, công nghệ cao, cung cấp đầy đủ dịch: chuyển phát, supply chain (kho, vận tải vận chuyển, Forwarding,...), thương mại điện tử xuyên biên giới... đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics cho các khách hàng doanh nghiệp lớn trong ngoài nước. Hướng đến trở thành doanh nghiệp logistics hàng đầu tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Viettel Post sẽ tiếp tục ứng dụng những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực logistics để hiện đại hóa toàn bộ quy trình, tối ưu năng suất, thời gian chia chọn và gia tăng độ chính xác trong quá trình phân loại hàng hóa… Điều này hướng đến việc đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng về dịch vụ cũng như gia tăng trải nghiệm người dùng trên các nền tảng digital.

Liên tiếp 05 năm giành giải thưởng Kinh doanh quốc tế tại nhiều hạng mục đã thể hiện sự ghi nhận từ các tổ chức quốc tế về những đóng góp của Viettel Post trong sự phát triển của nền kinh tế trong và ngoài nước. Đây cũng là thành quả bước đầu của một doanh nghiệp logistics Việt trên hành trình định vị thương hiệu "Nhanh nhất - Tin cậy nhất".

Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế là giải thưởng toàn cầu uy tín nhằm tôn vinh những thành tựu trong mọi khía cạnh cho giới kinh doanh trên toàn thế giới mà bất cứ doanh nghiệp tiềm năng nào cũng mong muốn đạt được. Giải thưởng đánh giá và đề cao yếu tố sáng tạo, đổi mới - chủ đề cấp thiết của mọi doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0 - đặc biệt trong các chiến dịch quảng bá hình ảnh thương hiệu và lan tỏa thông điệp đến cộng đồng. Năm 2023, Giải thưởng đón nhận hơn 3.700 hồ sơ đến từ các doanh nghiệp thuộc 61 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm 2023, Viettel là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt nhiều giải thưởng nhất tại IBA 2023 với tổng 18 giải. Tham gia giải IBA từ năm 2016, Viettel cũng là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong và thành công nhất tại IBA với tổng cộng 85 sản phẩm đạt giải.