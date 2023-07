Viettel Post (VTP) sắp chia cổ tức tổng tỷ lệ 19,11% bằng tiền và cổ phiếu, thị giá tăng gần 60% sau 3 tháng

Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post – mã VTP) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 19,11% bằng tiền và cổ phiếu.

Trong đó, Viettel Post sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 11,5%/cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.150 đồng). Với hơn 113 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viettel Post dự kiến sẽ chi hơn 130 tỷ đồng cho đợt cổ tức tiền mặt lần này. Thời gian thanh toán dự kiến trong quý 3/2023.

Với cổ tức bằng cổ phiếu, Viettel Post dự kiến sẽ phát hành hơn 8,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 7,61% tương tứng cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức được nhận 761 cổ phiếu mới.

Cổ phần phát hành thuộc loại cổ phần phổ thông, cổ đông có thể tự do chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 năm 2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án phát hành. Sau phát hành, vốn điều lệ của Viettel Post sẽ tăng từ 1.130 tỷ đồng lên 1.220 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VTP đã liên tục đi lên kể từ đầu quý 2 qua đó leo lên vùng giá cao nhất trong vòng hơn 8 tháng. Thị giá VTP hiện đã tăng gần 60% sau hơn 3 tháng qua và đang giao dịch quanh mức 42.000 đồng/cp. Vốn hoá tương ứng đạt trên 4.700 tỷ đồng.

Năm 2023, Viettel Post lên kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập khác là 18.464 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do giảm doanh thu từ bán thẻ cào viễn thông trong khi doanh thu chuyển phát và logistics dự kiến tăng khoảng 30%. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến tăng gần 47% so với năm ngoái lên 376 tỷ đồng.

Quý 1/2023, Viettel Post ghi nhận doanh thu đạt 4.772 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ và là mức doanh thu thấp nhất trong vòng 11 quý. Tuy nhiên, biên lãi gộp lại được cải thiện đáng kể lên mức 3,7% so với con số 3,2% cùng kỳ và 2,2% của quý trước. Lợi nhuận gộp chỉ giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức 176,5 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, Viettel Post lãi ròng 75,7 tỷ đồng, giảm 26,7% so với quý đầu năm ngoái. Biên lãi ròng chỉ 1,5% tương ứng 100 đồng doanh thu đem về vỏn vẹn 1,5 đồng lãi. Theo giải trình, lợi nhuận giảm là do tăng chi phí vận hành và chi phí nhân công để đảm bảo chất lượng dịch vụ.