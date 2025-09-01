View diễu binh choáng ngợp, rợp bóng cờ hoa trên Samsung AI TV màn hình cực đại

Góc nhìn khoáng đạt, sục sôi cảm xúc tự hào

Sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được xem là tâm điểm thu hút sự quan tâm của người Việt hiện nay. Với sự xuất hiện của các khối Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội nước ngoài, dân quân, du kích, không quân, xe pháo quân sự… cùng đa dạng hoạt động trên cả mặt đất lẫn bầu trời, sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn mãn nhãn và đầy tự hào cho tất cả khán giả.

Khán giả ở nhà có thể chiêm ngưỡng đại cảnh diễu binh và không quân bay chào mừng, được tái hiện mãn nhãn trên Samsung AI TV màn hình cực đại (Ảnh: Samsung)

Các dòng TV Mini LED 4K kích thước cực đại của Samsung được ví như "cánh cửa" mở ra trải nghiệm xem diễu binh, diễu hành mãn nhãn, choáng ngợp như đang có mặt trực tiếp tại Quảng trường Ba Đình. Với kích thước 98 inch, 100 inch, 115 inch, Samsung AI TV sẽ xoá nhoà ranh giới giữa quảng trường và phòng khách nhà bạn. Kết hợp cùng thiết kế viền màn hình siêu mỏng, tạo nên góc nhìn choáng ngợp bất kể vị trí ngồi cùng trọn vẹn cảm xúc tự hào cho đại gia đình đi đón mừng Quốc khánh.

Một điểm đặc biệt của Samsung AI TV màn hình cực đại so với các thiết bị nghe nhìn màn hình lớn khác chính là công nghệ Supersize Picture Enhancer. Công nghệ này sử dụng AI để cải thiện khả năng hiển thị sắc đen, độ nét và giảm nhiễu một cách thông minh, tất cả đều được tinh chỉnh để phù hợp với kích thước đặc biệt của màn hình. Nhờ đó hình ảnh không chỉ lớn hơn mà còn sắc nét và sống động gấp nhiều lần, phản ánh chân thực từng chi tiết nhỏ nhất trên trang phục, khí tài, phương tiện của các khối diễu binh, diễu hành. Người dùng có thể tìm thấy các tùy chọn 98 inch, 115 inch trên dòng TV Neo QLED 4K QN90F và 100 inch trên dòng QN80F.

Âm sắc chuẩn điện ảnh, sống động như mắt nhìn

Không chỉ được thưởng thức hình ảnh lễ diễu binh với góc nhìn mãn nhãn, Samsung AI TV màn hình cực đại còn mang đến chất lượng hình ảnh, âm thanh đỉnh cao, tái hiện không khí trang nghiêm, hào hùng của sự kiện 80 năm mới có một lần.

Công nghệ Quantum Mini LED Pro (kích thước 1/50 so với đèn LED) thông thường trên dòng QN90F sẽ giúp kiểm soát ánh sáng và mức độ tương phản ở mức độ tinh vi nhất, tạo nên trải nghiệm xem đắm chìm tuyệt đối cho khối yêu nước. Đối với QN80F (phiên bản 100 inch), người dùng sẽ được trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao thông qua công nghệ Quantum Mini LED (kích thước 1/40 so với đèn LED thông thường). Cả hai dòng sản phẩm đều sở hữu công nghệ Real Depth Enhancer giúp tăng độ sâu hình ảnh bằng AI, gia tăng cảm giác chân thực như thể các khối diễu binh đang bước đi trước mắt.

Nếu không có điều kiện xem trực tiếp, khi theo dõi đại lẽ qua màn hình TV cực đại, khung cảnh cũng sống động, chân thực và hoành tráng với công nghệ Mini LED của Samsung (Ảnh: Samsung)

Đặc biệt, TV Neo QLED 4K mã QN90F phiên bản 115 inch cao cấp sở hữu vi xử lý AI NQ8 thế hệ thứ 3 với 768 mạng trí tuệ, chủ động nâng cấp nội dung lễ diễu binh, diễu hành lên chuẩn 4K siêu sắc nét. Đây cũng là vi xử lý AI cao cấp nhất đang được Samsung áp dụng trên các dòng TV Neo QLED 8K đỉnh cao của mình. Cùng với đó, màn hình chống phản sáng Glare Free và tần số quét 144Hz cho trải nghiệm xem mượt mà, nhất là những cảnh nhào lộn trên không của khối không quân, đồng nhất trong mọi điều kiện ánh sáng. Phiên bản 98 inch của QN90F cũng sở hữu các thông số ấn tượng như vi xử lý AI NQ4 thế hệ thứ 3 với 128 mạng trí tuệ, tần số quét 165Hz cùng màn hình chống phản sáng Glare Free. Trong khi đó, sản phẩm QN80F kích thước 100 inch sở hữu bộ xử lý AI NQ4 thế hệ thứ 2 cùng tần số 144Hz.

Âm thanh được nâng cấp bằng AI cũng là thế mạnh của các dòng Samsung AI TV màn hình cực đại. Công nghệ Âm thanh vòm theo dấu chuyển động hình ảnh (Object Tracking Sound với Dolby Atmos (OTS)) sẽ tái hiện không khí rộn ràng, sục sôi niềm tự hào trong ngày vui của dân tộc thông qua hệ thống kênh âm thanh lớn, tạo cảm giác như mọi thanh âm của pháo hay máy bay đang tràn khắp từng góc nhà và ngay xung quanh bạn. Công nghệ Active Voice Amplifier Pro (Điều chỉnh âm lượng hội thoại theo điều kiện môi trường) và Adaptive Sound Pro (tối ưu hoá âm thanh bằng AI) cũng đảm bảo chất lượng âm thanh rõ ràng xuyên suốt buổi lễ.

Thoải mái xem diễu binh, tận hưởng trọn vẹn Tết Độc lập

Cùng với chất lượng âm thanh, hình ảnh đỉnh cao, Samsung AI TV màn hình cực đại còn cho phép người dùng tận hưởng đại lễ một cách nhẹ nhàng, thoải mái thông qua các tính năng thông minh của mình. Bạn có thể tạm gác gánh nặng việc nhà và toàn tâm theo dõi diễu binh nhờ Quản gia kỹ thuật số SmartThings. Với tính năng này, giờ đây việc kết nối mọi thiết bị gia dụng trong nhà và điều khiển ngay trên màn hình lớn của TV đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngay cả khi đang dở tay hoặc tập trung dùng bữa, khán giả cũng có thể điều khiển TV bằng cử chỉ tay khi đeo Galaxy Watch mà không cần phụ thuộc vào điều khiển cầm tay.

SmartThings cho phép điều khiển cả căn nhà thông qua màn hình cực đại của Samsung AI TV

Hình nền tạo sinh (Generative Wallpaper) cũng là cách tuyệt vời để lan tỏa tình yêu nước và tự hào dân tộc trong dịp đại lễ. Chỉ với vài từ khóa, người dùng có thể sáng tạo hình nền riêng bằng AI với các chủ đề như hoà bình, tự do, độc lập… để hòa chung không khí Quốc khánh của dân tộc.

Samsung AI TV màn hình cực đại là cách tuyệt vời để tận hưởng trọn vẹn ngày vui của dân tộc. Mọi thứ còn tuyệt vời hơn khi Samsung triển khai chương trình ưu đãi lớn với trị giá lên đến 27 triệu khi mua sắm các sản phẩm Samsung AI TV. Trong đó bao gồm đặc quyền tặng loa thanh Q990F, S700D hoặc T40; 3 năm bảo hành và trả góp 0%; gói ứng dụng giải trí trị giá đến 4 triệu đồng.