VIFA ASEAN – Nơi giao lưu của cộng đồng nội thất Việt Nam và ASEAN

Kinh tế toàn cầu đang trong quá trình tái định vị, xu hướng dịch chuyển các mô hình sản xuất sang các quốc gia có lợi thế về địa lý, nguồn nhân lực và ổn định về chính trị càng trở nên mạnh mẽ. Qua đó làm nổi bật lên vai trò quan trọng của khu vực Đông Nam Á, với dân số gần 700 triệu người, độ tuổi trung bình là 30, có thể thấy đây là khu vực vô cùng năng động và có tiềm năng phát triển to lớn trong khoảng 20 năm tới. Minh chứng rõ nhất là GDP và kim ngạch xuất khẩu của các quốc gia trong khu vực tăng trưởng ổn định qua từng năm. Bên cạnh đó các hiệp định thương mại tự do sẽ thúc đẩy và mở rộng thêm nữa tầm quan trọng của nền sản xuất, thương mại Đông Nam Á với toàn cầu. Dù bối cảnh kinh tế vẫn còn đang gặp những khó khăn do hậu quả của đại dịch và các vấn đề chính trị nhưng Đông Nam Á đang và sẽ là điểm sáng cho nền kinh tế thế giới.



Là khu vực có bản sắc rất riêng và đa dạng, Đông Nam Á cũng là một trong những trung tâm cung cấp đồ gỗ, nội thất, ngoại thất và thủ công mỹ nghệ hàng đầu Châu Á. Trong đó, Việt Nam đang là quốc gia có sản lượng sản xuất xuất khẩu lớn nhất Đông Nam Á và là điểm đến quen thuộc và hấp dẫn của các nhà nhập khẩu đồ gỗ, nội ngoại thất quốc tế.

Gian hàng tại hội chợ VIFA EXPO 2023

Với bề dày kinh nghiệm hơn 16 năm trong ngành, đặc biệt đã tổ chức thành công 14 kì hội chợ quốc tế VIFA EXPO. Công Ty Cổ Phần Thủ Công Mỹ Nghệ Gỗ Liên Minh hân hạnh giới thiệu hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam ASEAN – VIFA ASEAN 2023 – từ ngày 29/08 đến 01/09/2023 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm góp phần xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm kinh doanh nội thất của khu vực ASEAN và Thế Giới, cũng như phát triển thương hiệu nội thất của các nước ASEAN lên tầm cao mới.



Chủ đề của VIFA ASEAN năm nay là "Nơi hội tụ tinh hoa nội thất Đông Nam Á" dự kiến sẽ thu hút hơn 1.400 gian hàng với sự tham gia của hơn 350 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trên tổng diện tích hơn 20.000 m2.

Hội chợ VIFA ASEAN 2023 sẽ giới thiệu các khu vực gian hàng chung của các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines..., và các quốc gia khác sẽ tạo cơ hội cho người mua khám phá các sản phẩm và thiết kế độc đáo được sản xuất từ nhiều nguyên vật liệu khác nhau.

Hội chợ VIFA ASEAN 2023 sẽ giúp nối liền chuỗi cung cầu sản phẩm nội thất từ Đông Nam Á ra thị trường toàn cầu với phương châm: một triển lãm – một địa điểm kết nối toàn cầu (one show – one place to global).

Các sản phẩm trưng bày tại hội chợ VIFA ASEAN 2023 bao gồm đồ gỗ, đồ nội ngoại thất (sofa, bàn, ghế, giường, tủ, kệ, bếp…); đồ trang trí (tranh, bình hoa, đèn bàn, chăn, ga, gối, đệm, màn rèm…), quà tặng, cảnh quan (sân vườn, hồ bơi …), đặc biệt là các sản phẩm từ nguyên liệu bền vững, thân thiện với môi trường, vật liệu tái chế, cũng như các sản phẩm thủ công mỹ nghệ (sơn mài, lục bình, gốm sứ, mây tre đan …) hiện đại và truyền thống mang đậm nét văn hóa đặc trưng từ Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Hội chợ VIFA ASEAN 29.8 - 01.9.2023 (SECC)

Bên cạnh đó, hội chợ VIFA ASEAN 2023 cũng nằm trong chuỗi các hội chợ nội thất trong mùa mua hàng quốc tế vào mùa thu (tháng 8-9) tại châu Á, bao gồm: KOFURN (Hàn Quốc), IFFINA (Indonesia), CIFF Shanghai & FC Furniture China (Trung Quốc). Vì vậy, VIFA ASEAN chắc chắn sẽ là sự kiện hấp dẫn thu hút hàng ngàn nhà mua hàng quốc tế, mang lại nhiều lợi ích cho các Doanh nghiệp so với việc tham gia các hội chợ tại các khu vực khác.



Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Thủ Công Mỹ Nghệ Gỗ Liên Minh

Địa chỉ: 2/13 Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.



Điện thoại: 028 7306 7887 – Hotline: 07 9999 7657

Email: info@hawacorp.com.vn

Website: www.vifafair.com – www.vifaasean.com

Facebook/ LinkedIn: VIFA ASEAN