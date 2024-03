Viglacera ước lãi 170 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 2024

Tổng công ty Viglacera - CTCP (MCK: VGC) công bố kết quả sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2024 với nhiều khởi sức.

Cụ thể, Viglacera cho biết, luỹ kế 2 tháng, Viglacera cho biết doanh thu ước đạt 67% kế hoạch quý I/2024 và đạt 91% so với cùng kỳ; và lợi nhuận trước thuế ước đạt 14% kế hoạch năm và vượt 128% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ công tác xuất khẩu tháng 2/2024 đạt 2,8 triệu USD, luỹ kế 2 tháng đầu năm 2023 đạt 5,5 triệu USD, vượt 18% so với cùng kỳ.

Năm 2024, Viglacera lên kế hoạch doanh thu hợp nhất là 13.468 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ là 5.000 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế tổng công ty ở mức 1.216 tỷ đồng. Như vậy, ước tính trong 2 tháng đầu năm, Viglacera lãi trước thuế khoảng 170 tỷ đồng.

Về mảng bất động sản, Viglacera cho biết trong tháng 3, các doanh nghiệp bất động sản dồn lực lượng, nguồn lực để triển khai kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án mới; đẩy mạnh tiến độ kinh doanh các khu nhà ở công nhân - nhà ở xã hội đã hoàn thành; triển khai mô hình khu công nghiệp xanh - thông minh; đồng thời tiếp tục rà soát nâng cao chất lượng quản lý vận hành các khu công nghiệp - khu đô thị hiện có.

Được biết, Viglacera đang có kế hoạch đầu tư 50.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2022-2030 thông qua các dự án cụ thể như dự án nhà ở công nhân tại KCN Đồng Văn IV, dự án nhà ở xã hội tại Kim Chung, dự án nhà ở công nhân Hải Yên - Quảng Ninh, hoặc thông qua tham gia đấu thầu các dự án mới tại Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nội.

Ngoài ra, Viglacera cho hay sẽ tập trung thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các dự án khu công nghiệp như Thuận Thành I, Tiền Hải, Phong Điền, Phú Hà, Hải Yên để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Về kết quả kinh doanh năm 2023, theo BCTC hợp nhất kiểm toán 2023 của Viglacera mới công bố, năm 2023, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần gần 13.194 tỷ đồng, giảm 10% so với 2022 và lãi sau thuế năm 2023 của VGC giảm 39% còn 1.162 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/3, cổ phiếu VGC dừng ở mức 54.200 đồng/cổ phiếu.