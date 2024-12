Viha Leciva 107 Nguyễn Tuân: Cấp tập thi công, chờ ngày cất nóc

Tăng tốc thi công, chất lượng xây dựng là tôn chỉ

Tọa lạc tại vị trí trung tâm quận Thanh Xuân, dự án thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng nhờ vào chất lượng thi công vượt trội, cùng với việc cập nhật tiến độ minh bạch giúp khách hàng an tâm hơn khi đưa ra quyết định lựa chọn nơi an cư lý tưởng.

Hình ảnh thực tế dự án

Tính đến thời điểm hiện tại, Viha Leciva đã hoàn thiện xong phần thô, cuốn chiếu hoàn thiện mặt ngoài và phía trong căn hộ,...dự kiến sẽ bàn giao vào quý II/2025, sớm đón cư dân về sinh sống. Đây được xem là bước đầu quan trọng trong việc đưa Viha Leciva 107 Nguyễn Tuân trở thành biểu tượng tinh hoa trên "quỹ đất vàng" Hà Nội.

Kiến tạo giá trị khác biệt tạo nên cuộc sống hoàn hảo

Viha Leciva - Viha Complex 107 Nguyễn Tuân là dự án căn hộ hạng sang thỏa mãn mọi chuẩn mực khắt khe về chất lượng xây dựng, đem đến cho khách hàng một cuộc sống hoàn hảo, xứng tầm với sự tinh tế, đẳng cấp mà giới thượng lưu đặt ra cho ngôi nhà của họ.

Viha Leciva tự tin khẳng định chất lượng công trình khi sử dụng công nghệ xây dựng hiện đại gangform, tường bao ngoài là bê tông cốt thép liền khối, khắc phục vết nứt do xây gạch chèn, tạo độ bền vượt thời gian cho ngôi nhà của gia chủ. Toàn bộ cửa sổ và cửa đi tiếp giáp bên ngoài được chủ đầu tư thiết kế đặc biệt với gờ giật cấp, chống rò rỉ nước mưa, bảo vệ "tổ ấm" khỏi các tác động của thời tiết khắc nghiệt. Chân tường liền sàn được đổ bê tông cao 12cm, khắc phục hiệu quả các vấn đề về ẩm mốc, thấm dột, không chỉ giúp giữ không gian sống luôn thoáng đãng, trong lành mà còn bảo vệ tài sản của chủ nhân một cách bền vững vượt thời gian.

Hình ảnh minh họa chất lượng xây dựng dự án

Tại Viha Leciva, cư dân không chỉ được tận hưởng không gian sống trong lành, yên tĩnh mà còn được trải nghiệm hệ thống tiện ích "ALL IN ONE" 5 sao ngay trong lòng dự án, từ hệ thống an ninh nghiêm ngặt, bãi đỗ xe thông minh đến khu mua sắm, giải trí bậc nhất và vườn thượng uyển trên tầng mái, tất cả nhằm kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp dành riêng cho chủ nhân tương lai.

Hình ảnh minh hoạ hệ tiện ích đẳng cấp nằm ngay tại tầng 4

Viha Leciva 107 Nguyễn Tuân - Căn hộ hạng sang dành riêng cho giới tinh hoa

Được ví như "Viên pha lê Châu Âu giữa lòng Thủ đô", Viha Leciva là bảo chứng cho không gian sống hiện đại, tiện nghi, đẳng cấp dành riêng cho giới cư dân thành đạt, tinh hoa Hà Thành. Giữ vững triết lý về sự hoàn hảo, Chủ đầu tư luôn chuyên tâm kiến tạo nên một sản phẩm bất động sản cao cấp không tì vết, chiếm trọn sự hài lòng của khách hàng như sở hữu "một tài sản truyền đời".

Ảnh phối cảnh 3D tổng thể dự án Viha Leciva 107 Nguyễn Tuân

Viha Leciva 107 Nguyễn Tuân là quỹ căn hộ cao cấp cuối cùng, hiện hữu để giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn cung căn hộ hạng sang. Không chỉ sở hữu vị trí đắt giá, Viha Leciva còn ghi điểm bởi không gian sống đẳng cấp, tiện ích hoàn hảo, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân tinh anh, với tiến độ xây dựng minh bạch, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng, Viha Leciva không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn định nghĩa lại về phong cách sống thượng lưu, một biểu tượng của sự đẳng cấp và thành đạt.

Thông tin chi tiết tham khảo tại: https://vihaleciva.com/