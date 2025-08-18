Ville De Mont Mountain Resort – Khi những giá trị đích thực vượt qua mọi giới hạn

Mỗi năm, danh sách ấy lại tiếp tục được nối dài bởi những nỗ lực không ngừng của các tổ chức trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, truyền cảm hứng và nhân văn.

Tại HR Asia, mọi tổ chức dù là tập đoàn quốc tế hay doanh nghiệp địa phương đều phải trải qua bài khảo sát độc lập nghiêm ngặt, khảo sát nội bộ ẩn danh (T.E.A.M.), đối chiếu thực tế với triết lý quản trị nhân sự, và được đánh giá trên các trụ cột: Cảm xúc gắn kết – Văn hóa tổ chức – Môi trường thúc đẩy phát triển.

Danh sách các đơn vị được vinh danh qua các năm là minh chứng thuyết phục nhất cho sự khắt khe và uy tín của hệ thống đánh giá này. Từ Việt Nam, có thể kể đến những tên tuổi nổi bật như: Vietcombank, Techcombank, Viettel, PNJ, FPT, Vingroup, Masan Group, Suntory PepsiCo, Nestlé Vietnam, Unilever Vietnam, BOSCH Vietnam, Samsung Vina, Heineken Vietnam…

Ở cấp độ châu Á, các thương hiệu toàn cầu: Microsoft, IBM, DHL, Prudential, Maybank, Shopee, Grab, Intel, PwC, Deloitte, HSBC, Coca-Cola, Accenture, Manulife, AIA…

Ville De Mont Mountain Resort Mountain Resort vinh dự nhận giải thưởng Best Companies to Work for in Asia (Nơi làm việc tốt nhất châu Á) và Sustainable Workplace Awards (Môi trường làm việc bền vững) tại HR Asia 2025

Nhưng có những cái tên xuất hiện không phải vì họ lớn mạnh về quy mô, ngân sách hay danh tiếng, mà vì họ mạnh mẽ từ bên trong: từ văn hóa, từ con người, từ tinh thần kiến tạo và phụng sự. Ville De Mont Mountain Resort là một trong các đại diện như thế.

Từ một khu nghỉ dưỡng núi biệt lập đến bảng vàng HR Asia

Giữa rừng thông samu trăm tuổi của vùng Tây Bắc Việt Nam, Ville De Mont Mountain Resort được hình thành không phải như một khu nghỉ dưỡng theo chuẩn mực thông thường, mà như một phần của rừng, của bản làng, và của tương lai bền vững. Với hơn 90% đội ngũ nhân sự là người dân tộc thiểu số (Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó…), nơi đây không đơn thuần là một doanh nghiệp, mà là một cộng đồng được đồng kiến tạo.

Ville De Mont là một phần của rừng, của bản làng, và của tương lai bền vững

Thành công của Ville De Mont Mountain Resort tại HR Asia năm nay là một minh chứng mạnh mẽ rằng một doanh nghiệp nhỏ, nếu có triết lý đúng đắn, sự tận tâm với đội ngũ và năng lực phát triển cộng đồng, hoàn toàn có thể sánh vai cùng những tập đoàn toàn cầu trên hành trình xây dựng môi trường làm việc lý tưởng.

"Dịch vụ từ trái tim" - nền móng của một văn hóa nhân văn

Khác với nhiều mô hình vận hành dựa trên công nghệ hay cấu trúc KPIs phức tạp, Ville De Mont Mountain Resort xây dựng văn hóa từ những điều căn bản: sự thấu hiểu, sự tôn trọng, sự truyền cảm hứng, và một triết lý rất giản dị nhưng sâu sắc: "chúng tôi là những chủ nhà hiền lành".

Ville De Mont xây dựng văn hóa từ những điều căn bản: sự thấu hiểu, sự tôn trọng, sự truyền cảm hứng

Từng người nhân viên tại đây không chỉ là người lao động, mà là những người giữ gìn bản sắc văn hóa, là cầu nối giữa du khách và thiên nhiên, là linh hồn của trải nghiệm. Đó là lý do vì sao khi khảo sát theo chuẩn đo lường độc lập của HR Asia, hệ thống đánh giá T.E.A.M (Total Engagement Assessment Model), Ville De Mont Mountain Resort đạt điểm số ấn tượng ở hầu hết các nhóm tiêu chí, đặc biệt ở các hạng mục:

Gắn bó – tin tưởng – tự hào.

Hòa nhập – an toàn – phát triển nội lực.

Dẫn dắt bằng cảm xúc và niềm tin thay vì thứ bậc cứng nhắc.

Mỗi người nhân viên tại đây không chỉ là người lao động, mà là những người giữ gìn bản sắc văn hóa

Một ngọn đèn nhỏ nhưng chiếu sáng cho nhiều con đường

Trong một thị trường còn nhiều thách thức, thành công của Ville De Mont giống như một ngọn đèn nhỏ được thắp lên ở miền núi xa, âm thầm nhưng ấm áp. Ngọn đèn ấy không chỉ soi sáng cho chính doanh nghiệp, mà còn mở ra một lối đi cho nhiều đơn vị địa phương khác, vốn vẫn ngần ngại bước ra sân chơi toàn cầu vì cho rằng mình còn "quá nhỏ" hay "chưa đủ chuẩn".

Nhưng sự thật là: nếu bạn chăm lo con người, lan tỏa tử tế, và giữ mình trên một nền tảng văn hóa vững chắc, bạn không cần phải lớn để có thể vươn xa.