Vimico (KSV) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 gấp 8 lần năm trước

Ngày 25/3 tới đây Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico – mã chứng khoán KSV) sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Theo Báo cáo tài chính quý 4/2019, lũy kế cả năm Vimico ghi nhận doanh thu thuần hơn 6.166 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm trước đó. Chi phí giá vốn lại tăng mạnh hơn 14% lên hơn 5.554 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp sụt giảm 25,4% xuống còn gần 612 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh gấp 6 lần đạt 44,5 tỷ đồng, song các khoản chi phí phát sinh trong kỳ lại khá cao, kết quả Vimico ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế 20,6 tỷ đồng, chỉ bằng 1/11 kết quả đạt được cùng kỳ năm ngoái và chỉ hoàn thành được 7% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2019 đã đề ra trước đó. Lợi nhuận sau thuế ghi âm 30 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2018 có lãi 174,3 tỷ đồng.

Phía Tổng công ty cho biết, nguyên nhân do giá bán một số sản phẩm chính giảm mạnh, giá đầu vào nguyên liệu chính tăng cao, cùng với điều kiện sản xuất kinh doanh khó khăn như tài nguyên chủ yếu khai thác mót vét, hàm lluowjngquawjng thấp nên sản lượng, doanh thu đạt thấp hơn nhiều so với kế hoạch. Kết quả hợp nhất toàn Tổng công ty giảm sâu so với năm 2018.

Năm 2020 Vimico đặt mục tiêu 6.588 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 7% so với năm 2019, trong đó mục tiêu doanh thu khoáng sản 6.511 tỷ đồng và doanh thu SXKD khác 77 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng trưởng gấp 8 lần so với năm 2019 lên mức 163 tỷ đồng.

Trên thị trường, thanh khoản KSV ‘nhỏ giọt’, duy trì ở vùng giá 13.000 đồng/cổ phiếu nửa năm nay.