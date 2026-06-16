VinaCapital niêm yết hai quỹ ETF chiến lược đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 16/6, CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) chính thức niêm yết hai quỹ ETF chiến lược: VINACAPITAL VNMITECH (mã giao dịch: FUEMITEC) và VINACAPITAL VN50 GROWTH (mã giao dịch: FUEVN50G)tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu bước tiến mới trong việc mang đến các giải pháp đầu tư minh bạch, hiệu quả và được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế cho nhà đầu tư.

Thông qua các quỹ ETF chiến lược tiên phong tại Việt Nam, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có thể tiếp cận trực tiếp vào câu chuyện tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế. Hai quỹ là ETF mô phỏng chỉ số (index-tracking), vận hành theo bộ quy tắc chiến lược định lượng rõ ràng, minh bạch, tự động cân bằng và tái cơ cấu định kỳ.

Các chỉ số tham chiếu được thiết kế tích hợp các yếu tố đặc thù của thị trường Việt Nam như nhóm ngành tạo động lực tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng lợi nhuận và tính thanh khoản, hướng tới tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro cho nhà đầu tư.

Khác với các quỹ ETF truyền thống chỉ bám sát theo chỉ số thị trường chung, ETF chiến lược là sự kết hợp giữa quản lý thụ động và chiến lược phân bổ danh mục thông minh. Các quỹ này theo dõi các chỉ số chiến lược được xây dựng dựa trên các yếu tố như giá trị, tăng trưởng, chất lượng doanh nghiệp, mức độ biến động với mục tiêu nâng cao hiệu suất đầu tư, kiểm soát rủi ro và tạo cơ hội vượt trội so với chỉ số thị trường chung.

VINACAPITAL VNMITECH (mã giao dịch: FUEMITEC ) là quỹ ETF chiến lược mô phỏng chỉ số VNMITECH, tập trung vào ba nhóm ngành Công nghiệp, Công nghệ và Vật liệu – những lĩnh vực then chốt thúc đẩy hiện đại hóa công nghiệp, phát triển hạ tầng, và tăng trưởng khu vực tư nhân. Quỹ mang đến sự tiếp cận chọn lọc vào các doanh nghiệp dẫn đầu trong công nghệ cao, tự động hóa, sản xuất tiên tiến, vật liệu chiến lược và logistics hiện đại. Chiến lược đầu tư tuân thủ quy trình minh bạch, giới hạn tỷ trọng theo ngành, điều chỉnh trọng số theo thanh khoản và tái cân bằng định kỳ, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ với quá trình hiện đại hóa công nghiệp và số hóa của Việt Nam.

VINACAPITAL VN50 GROWTH (mã giao dịch: FUEVN50G) là quỹ ETF chiến lược mô phỏng chỉ số VN50 Growth, được thiết kế để tiếp cận 50 doanh nghiệp có vốn hóa lớn và vừa tốt nhất tại thị trường Việt Nam, và được chọn lọc từ rổ VNAllshare. Quỹ áp dụng bộ lọc cơ bản về vốn hóa, thanh khoản và chất lượng quản trị, kết hợp mô hình xếp hạng tăng trưởng EPS theo phân vị để ưu tiên các doanh nghiệp có đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ và bền vững. Với cấu trúc danh mục đa dạng hóa (tối đa 10%/cổ phiếu, 40%/ngành), quỹ thích ứng linh hoạt qua các chu kỳ thị trường, đồng thời duy trì sự tiếp cận vào các động lực tăng trưởng chủ chốt tại Việt Nam.

Ông Brook Taylor, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, chia sẻ: “Việc hai quỹ ETF chiến lược chính thức được niêm yết là một cột mốc quan trọng, phản ánh sự trưởng thành ngày càng rõ nét của thị trường vốn Việt Nam. Chúng tôi tin rằng trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới tăng trưởng bền vững và minh bạch hơn, việc đưa các quỹ vào giao dịch sẽ giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường một cách hiệu quả và thuận lợi hơn. Đây cũng là minh chứng cho cam kết lâu dài của VinaCapital trong việc đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam.”

Tính từ thời điểm kết thúc đợt chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng lần đầu (IPO) vào ngày 04/03/2026 đến ngày 31/05/2026, hai quỹ ETF chiến lược của VinaCapital đã ghi nhận hiệu quả bước đầu tích cực: VINACAPITAL VNMITECH đạt mức tăng trưởng NAV/CCQ khoảng 3,0%; trong khi VINACAPITAL VN50 GROWTH ghi nhận mức tăng trưởng NAV/CCQ khoảng 15,7%, vượt trội so với mức tăng 10,7% của VN-Index.

Với hai quỹ ETF chiến lược mới, VinaCapital tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc mang đến các giải pháp đầu tư hiện đại, minh bạch và hiệu quả, đồng hành cùng nhà đầu tư trên hành trình khai thác tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.