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"Nhà đầu tư cần tính đến kịch bản VN-Index về dưới 1.700 điểm"

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"Nhà đầu tư cần tính đến kịch bản VN-Index về dưới 1.700 điểm"

TVS lưu ý kinh nghiệm từ nhịp giảm hồi tháng 3/2026 cho thấy VN-Index thường chỉ thực sự tạo đáy sau khi đánh thủng đường MA200.

Trong báo cáo chiến lược mới nhất, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) nhận định thị trường chứng khoán đang bước vào vùng trống thông tin. Sang tháng 6/2026, rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu và VN-Index có thể lùi về mốc 1.700 điểm trước khi tìm thấy vùng cân bằng mới để giải ngân.

Nhìn lại tháng 5/2026, giai đoạn vừa qua chứng kiến sự phân hóa rõ nét của thị trường. VN-Index dù thiết lập đỉnh lịch sử mới tại 1.928 điểm vào giữa tháng nhưng nhanh chóng bị bán ngược, phản ánh sự cạn kiệt động lực khi thị trường bước vào vùng trống thông tin hỗ trợ.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh mẽ và dứt khoát. TVS cho rằng động thái này phản ánh khẩu vị của nhà đầu tư nước ngoài khi thị trường Việt Nam vẫn vắng bóng các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) hay công nghệ bán dẫn, trong khi mức độ tập trung vốn hóa vào nhóm Vingroup lại quá cao.

Dù vậy, nhịp điều chỉnh vừa qua vô tình kéo định giá của một số nhóm ngành như Dầu khí hay Bất động sản về lại mức bình quân 5 năm. Đây được xem là điểm sáng hiếm hoi, mở ra cơ hội tích lũy cho dòng tiền chực chờ cơ hội.

Bước sang tháng 6, đội ngũ phân tích TVS Research nghiêng nhiều về kịch bản VN-Index lùi về vùng 1.700 đến 1.750 điểm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực điều chỉnh của các cổ phiếu trụ cột, cộng hưởng cùng sự suy yếu của thanh khoản khiến thị trường thiếu lực đỡ.

Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư còn có thể chịu thêm tác động tiêu cực từ rủi ro chính sách thuế quan. Trong kịch bản lạc quan hơn, chỉ số có thể giao dịch giằng co trong biên độ 1.800 đến 1.850 điểm nếu nhóm dẫn dắt hồi phục, dù đà tăng dự kiến bị cản bước bởi thanh khoản yếu.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, mốc 1.800 điểm hiện đã trở thành ngưỡng kháng cự mạnh. Hỗ trợ gần nhất của thị trường đang nằm quanh đường trung bình động 200 ngày, tương đương vùng 1.750 điểm.

Tuy nhiên, TVS lưu ý kinh nghiệm từ nhịp giảm hồi tháng 3/2026 cho thấy VN-Index thường chỉ thực sự tạo đáy sau khi đánh thủng đường MA200. Do đó, kịch bản chỉ số lùi sâu về mốc tâm lý 1.700 điểm hoàn toàn có thể xảy ra nếu thị trường chưa tìm được chất xúc tác mới.

Với bối cảnh rủi ro hiện tại, chiến lược tối ưu là giữ thái độ thận trọng. Nhà đầu tư được khuyến nghị kiên nhẫn quan sát, chỉ cân nhắc giải ngân sau khi thị trường xác nhận tạo đáy thành công và đi lên, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có khả năng thu hút dòng tiền tốt như Dầu khí hay Vingroup.

An Thái

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
chứng khoán

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