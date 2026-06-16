Chuyên gia: Rủi ro hạ nhiệt, một nhóm cổ phiếu phát tín hiệu "dẫn sóng" giai đoạn tới

Trong nhận định mới đây, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phân tích, Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng thị trường chứng khoán toàn cầu đã xác lập xu hướng tăng trong ngắn hạn khi rủi ro giảm đáng kể.

Các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục dẫn dắt đà tăng trưởng toàn cầu, nổi bật là Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Nhóm thị trường mới nổi cũng duy trì diễn biến tích cực. Tại Mỹ, chỉ số Nasdaq tiếp tục cải thiện đà tăng trong tuần qua sau khi bổ sung cổ phiếu SpaceX – một trong những thương vụ IPO lớn nhất kể từ sau đợt niêm yết lịch sử của Saudi Aramco.

Ở khu vực Đông Nam Á, thị trường Thái Lan dẫn đầu mức tăng trưởng sau một năm 2025 đầy khó khăn, với chỉ số SET tăng hơn 24% từ đầu năm. Xếp sau là Singapore và Việt Nam. Tuy nhiên, VN-Index chỉ tăng thêm 72 điểm, tương đương mức tăng của tuần trước đó, cho thấy xu hướng của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa thực sự rõ ràng.

" Dù vậy, việc chỉ số chứng khoán toàn cầu xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn cho thấy rủi ro đã giảm đáng kể. Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong tuần giao dịch tới" , ông Minh nhận định.

Sự kiện được giới đầu tư quan tâm nhất trong tuần tới là cuộc họp chính sách của Fed ngày 17/6, được dự báo sẽ tác động mạnh đến diễn biến của các thị trường tài chính toàn cầu.

Về dòng tiền, các quỹ cổ phiếu Mỹ ghi nhận tuần rút vốn đầu tiên sau ba tuần hút ròng liên tiếp. Theo dữ liệu của LSEG Lipper, nhà đầu tư đã rút ròng 12,57 tỷ USD khỏi các quỹ cổ phiếu Mỹ trong tuần kết thúc ngày 10/6.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý thận trọng trước các đợt điều chỉnh của thị trường và kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn tiếp tục chảy mạnh vào nhóm công nghệ.

Một tín hiệu tích cực khác là tình trạng phân hóa trên thị trường Mỹ đang giảm dần. Trong tuần qua, chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã lập đỉnh mới và tăng trưởng vượt trội so với nhóm vốn hóa lớn.

Theo ông Minh, diễn biến này cho thấy dòng tiền đang lan tỏa rộng hơn thay vì chỉ tập trung vào một số cổ phiếu dẫn dắt. Đây là tín hiệu tích cực cho nhịp tăng hiện tại, nhất là trong bối cảnh nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã ở mức định giá tương đối cao.

Tại thị trường trong nước, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ lại ghi nhận hiệu suất tăng trưởng kém hơn đáng kể so với nhóm vốn hóa lớn kể từ đầu năm 2025. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp đầu ngành và nhóm cổ phiếu có tính dẫn dắt thị trường.

Trong đó, chuyên gia nhận định nhóm ngân hàng ghi nhận sự cải thiện rõ nét hơn về hiệu suất. Trong bối cảnh thị trường được kỳ vọng tiếp tục hồi phục và rủi ro ngắn hạn dần hạ nhiệt, nhóm ngân hàng đang cho thấy tín hiệu cải thiện đáng chú ý và có thể trở thành tâm điểm dẫn dắt trong giai đoạn tới .