Dòng tiền tỷ USD trở lại sàn chứng khoán

Sau cú giảm gần 50 điểm đầu tuần trước và những phiên giao dịch trong trạng thái cạn kiệt thanh khoản, thị trường chứng khoán đã có phiên khởi sắc khi dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ.

Kết thúc phiên 15/6, VN-Index tăng 7,66 điểm lên (0,43%) 1.799,31 điểm, chỉ còn cách mốc tâm lý 1.800 điểm chưa đầy 1 điểm. Đáng chú ý, diễn biến trong ngày khá kịch tính khi chỉ số có thời điểm chìm trong sắc đỏ vào buổi sáng trước khi lực cầu gia tăng mạnh về cuối phiên giúp thị trường đảo chiều tăng điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên thị trường vượt 27.000 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với các phiên trước đó khi dòng tiền liên tục suy yếu.

Cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng mạnh.

Tâm điểm của phiên giao dịch là nhóm cổ phiếu chứng khoán. Hàng loạt mã tăng mạnh từ 3-7%, thậm chí nhiều cổ phiếu tăng hết biên độ như TCX, VPX, CTS. SSI, VND, VCI, SHS, VIX đồng loạt bứt phá, trở thành lực kéo quan trọng giúp tâm lý nhà đầu tư cải thiện đáng kể.

Trong đó, VPX tăng trần sau thông tin được cấp margin, sau 6 tháng niêm yết trên HoSE. Kết thúc quý đầu năm, dư nợ cho vay margin và ứng trước của công ty tăng 6,4%, vượt 36.000 tỷ đồng. Theo cập nhật tại sự kiện nhà đầu tư vừa qua, đến cuối tháng 4, dư nợ cho vay tại VPBankS đã tăng lên khoảng 38.000 tỷ đồng và dự kiến sẽ đạt 50.000 tỷ đồng vào cuối năm.

Bên cạnh nhóm chứng khoán, nhiều cổ phiếu ngân hàng cũng hút mạnh dòng tiền. TCB, MBB, MSB, EIB đều tăng giá. Trong nhóm vốn hoá lớn, HPG trở thành cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí chịu áp lực bán mạnh khi giá dầu thế giới hạ nhiệt. BSR giảm 5,7%, PLX mất gần 4%, PVS và GAS cũng đồng loạt đi xuống.

Nhóm bất động sản vốn hóa lớn tiếp tục phân hóa khi VIC và VHM điều chỉnh, lấy đi hơn 6 điểm của VN-Index.

Một điểm đáng chú ý khác là sự trở lại của dòng vốn ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 4.200 tỷ đồng, đánh dấu phiên mua ròng mạnh nhất trong nhiều tuần. VIC dẫn đầu danh sách được gom mua với giá trị gần 4.500 tỷ đồng.

Diễn biến tích cực của thị trường trong nước diễn ra cùng lúc với làn sóng phục hồi mạnh trên các sàn chứng khoán châu Á. Tâm lý nhà đầu tư toàn cầu được cải thiện sau thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, giúp giá dầu hạ nhiệt và giảm bớt lo ngại về rủi ro địa chính trị.