Vinaconex hoàn tất sở hữu hơn 24% vốn tại Giầy Thượng Đình

Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Công ty CP Giầy Thượng Đình (MCK: GTD).

Theo đó, Vinaconex đã mua vào thành công hơn 2,2 triệu cổ phiếu GTD như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận vào ngày 12/6/2026.

Sau giao dịch, Vinaconex đã tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 24,03% vốn và trở thành cổ đông lớn tại Giầy Thượng Đình.

Dù vừa mới trở thành cổ đông của Giầy Thượng Đình nhưng nhiều lãnh đạo cấp cao của Vinaconex đã giữ các chức vụ quan trọng tại doanh nghiệp này.

Cụ thể, ông Lê Văn Huy- Chủ tịch HĐQT của Giầy Thượng Đình đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Vinaconex; ông Vũ Văn Mạnh làm Trưởng Ban Kiểm soát của cả 2 doanh nghiệp; bà Nguyễn Thị Thúy Hồng- Thành viên Ban Kiểm soát của Giầy Thượng Đình đang làm kế toán trưởng tại Vinaconex.

Ảnh minh họa

Trước đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 6/5/2026, các cổ đông của Giầy Thượng Đình đã thông qua việc Vinaconex nhận chuyển nhượng số cổ phiếu nêu trên từ các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai.

Cũng tại cuộc họp, các cổ đông còn thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình tại 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP.Hà Nội.

Theo Tờ trình số 05/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của HĐQT, dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 36.105m2. Tổng mức đầu tư dự kiến 9.907 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất); trong đó, vốn tự có của doanh nghiệp chiếm cơ cấu 20%, còn lại vốn huy động hợp pháp khác.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Giầy Thượng Đình cũng thông qua việc di chuyển toàn bộ Nhà máy sản xuất hiện tại tại số 277 đường Nguyễn Trãi đến Nhà máy sản xuất giầy da xuất khẩu của Công ty tại Khu công nghiệp Đồng Văn, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình.

Thời gian di chuyển Nhà máy dự kiến từ tháng 5/2026 đến tháng 8/2026.

Về kế hoạch tăng vốn, cổ đông của Giầy Thượng Đình đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 216,5 triệu cổ phiếu, gấp 23 lần lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm.

Có 5 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán này. Trong đó, VCG đăng ký mua 53,1 triệu cổ phiếu, An Quý Hưng Holding dự mua khoảng 51,9 triệu cổ phiếu. Ngoài ra còn có CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải dự mua hơn 51,9 triệu cổ phiếu, CTCP Đầu tư Khoáng sản Yên Thủy dự kiến mua gần 33,5 triệu cổ phiếu và cá nhân ông Nguyễn Xuân Hoàng dự mua 25,9 triệu cổ phiếu.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Giầy Thượng Đình dự kiến thu về 2.165 tỷ đồng từ đợt chào bán, trong đó 2.000 tỷ đồng được dùng để thực hiện dự án "Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và trường học liên cấp Thượng Đình" tại khu đất 277 Nguyễn Trãi và 165 tỷ đồng còn lại dành cho việc di dời nhà máy và bổ sung vốn lưu động.



