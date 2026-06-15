Vietbank lên kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, MCK: VBB, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026.

Theo phương án được thông qua, Vietbank dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm.

Dự kiến được chia thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 có quy mô tối đa 2.000 tỷ đồng; đợt 2 sẽ bao gồm phần trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt 1 (nếu có). Khối lượng phát hành cụ thể của từng đợt sẽ do Tổng Giám đốc hoặc Quyền Tổng Giám đốc quyết định.

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Về lãi suất, ngân hàng áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi trong toàn bộ thời hạn trái phiếu. Lãi suất được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ.

Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng thương mại gồm VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank được công bố tại ngày xác định lãi suất.

Đối với đợt phát hành thứ nhất, biên độ lãi suất được xác định ở mức 3,8%/năm. Riêng đợt phát hành thứ hai, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc quyết định biên độ lãi suất áp dụng theo tình hình thực tế tại thời điểm chào bán.

Thời gian phát hành dự kiến phát hành từ II/2026. Thời gian phân phối trái phiếu của mỗi đợt không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán nhiều đợt không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

Mục đích Vietbank phát hành trái phiếu lần này nhằm tăng vốn cấp 2, đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, mới đây Vietbank đã vừa công bố kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn Trái phiếu Vietbank chào bán ra công chúng năm 2022 (Đợt 2) mã VBB123017.

Cụ thể, Vietbank dự kiến sẽ chi 1.378 tỷ đồng để mua lại toàn bộ giá trị đang lưu hành của trái phiếu mã VBB123017 vào ngày 18/6/2026 tới đây.

Phương thức tổ chức mua lại: Mua trực tiếp từ Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn Trái phiếu theo Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 1/6/2022 và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 202/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 12/7/2022.

Được biết, mã VBB123017 có giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/6/2030. Nếu mua lại đúng theo kế hoạch, Vietbank sẽ tất toán trái phiếu này trước hạn 4 năm.



