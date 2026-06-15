VPX được giao dịch margin: Tiềm năng tăng trưởng từ định giá hấp dẫn

VPX – Lựa chọn hấp dẫn sau khi được "mở khóa" giao dịch margin

Bước vào năm 2026 với nền tảng được củng cố vững chắc sau thương vụ IPO kỷ lục, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS, HoSE: VPX) tiếp tục ghi nhận một cột mốc quan trọng khi cổ phiếu VPX đủ điều kiện giao dịch margin kể từ ngày 12/6/2026, sau 6 tháng niêm yết trên HoSE.

Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện được cấp margin, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ quy định về thời gian niêm yết, tình hình tài chính, tuân thủ pháp luật và nghĩa vụ công bố thông tin. Đây được xem như sự xác nhận về mức độ minh bạch và chất lượng hoạt động của VPBankS, giúp củng cố niềm tin của thị trường, đặc biệt từ nhóm nhà đầu tư tổ chức.

Song song, việc được "mở khóa" giao dịch margin cũng giúp VPX tiếp cận rộng hơn tới nhóm nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro, ưa thích sử dụng đòn bẩy tài chính. Qua đó, cổ phiếu được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ sự cải thiện về thanh khoản và mức độ quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường.

VPX đạt điều kiện được cấp margin trong bối cảnh triển vọng trung dài hạn của ngành chứng khoán tiếp tục được nhiều tổ chức đánh giá tích cực. Theo S&I Ratings, ngành chứng khoán bước vào năm 2026 với nền tảng vốn được củng cố mạnh trong giai đoạn 2023 - 2025, các cải cách pháp lý mang tính bước ngoặt và cú huých nâng hạng FTSE có hiệu lực từ tháng 9/2026.

Theo ước tính từ các công ty chứng khoán, sau khi hoàn thành nâng hạng, thị trường Việt Nam có thể thu hút hàng tỷ USD dòng vốn chủ động và thụ động. Khi quy mô dòng vốn gia tăng, các công ty chứng khoán sẽ là nhóm hưởng lợi trực tiếp thông qua tăng trưởng doanh thu môi giới, cho vay margin, ngân hàng đầu tư và các dịch vụ khác.

Trong bức tranh đó, VPX đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn nhờ định giá hợp lý. Theo dữ liệu từ FiinPro, chốt phiên 10/6, cổ phiếu VPX ghi nhận P/E và P/B lần lượt là 11,5 lần và 1,42 lần, thấp hơn đáng kể trung bình ngành chứng khoán là 13,5 lần và 1,74 lần cũng như mặt bằng chung của thị trường là 13,6 lần và 2,1 lần.

Mức định giá này càng trở nên đáng chú ý hơn khi đặt trong bối cảnh VPBankS đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với nhiều động lực từ hoạt động cho vay margin, ngân hàng đầu tư cùng lợi thế vốn và hệ sinh thái.

Tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ

Theo S&I Rating, VPBankS thuộc nhóm công ty chứng khoán có nền tảng vốn mạnh, đa dạng hoạt động, thu hút được tệp khách hàng truyền thống lớn và được hệ sinh thái ngân hàng/tập đoàn hỗ trợ. Nhờ đó, công ty sẽ trong nhóm hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng nâng hạng, sở hữu dư địa tăng trưởng cho vay margin và ngân hàng đầu tư khi thị trường vốn trở nên sôi động.

Sau thương vụ IPO lớn nhất lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam, VPBankS đang bước vào giai đoạn tăng trưởng 5 năm 2026 - 2030, cùng sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPX) và đối tác chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Riêng trong năm 2026, VPBankS hướng đến mục tiêu lợi nhuận 6.453 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với cùng kỳ. Trong cả giai đoạn 5 năm, VPBankS sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng kép 32%/năm, hướng đến vị thế dẫn đầu ngành về lợi nhuận và tổng tài sản vào năm 2030.

Trong quý đầu năm 2026, VPBankS tiếp tục giữ vững động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Trong bối cảnh lãi suất tăng nhanh và dư nợ margin liên tục lập kỷ lục, VPBankS vẫn mở rộng hoạt động cho vay margin. Cụ thể, theo cập nhật tại sự kiện nhà đầu tư vừa qua, đến cuối tháng 4, dư nợ margin của công ty đã đạt khoảng 38.000 tỷ đồng và dự kiến sẽ lên 50.000 tỷ đồng vào cuối năm nay. Tổng Giám đốc VPBankS khẳng định xu hướng tăng lãi suất không "cản trở đà tăng dư nợ margin" mà còn là cơ hội để công ty gia tăng thị phần.

Đồng thời, trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp ngày càng tăng khi Chính phủ thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số, VPBankS được kỳ vọng hưởng lợi mạnh mẽ từ mảng ngân hàng đầu tư. Lợi thế về chuyên môn, hệ sinh thái cùng năng lực tài chính giúp công ty có vị thế thuận lợi để tham gia sâu hơn vào các thương vụ tư vấn và phát hành trái phiếu, cổ phiếu cho doanh nghiệp. Theo cập nhật tại sự kiện nhà đầu tư, VPBankS đang nhận được nhu cầu tư vấn lên tới 60.000 tỷ đồng trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, tại mảng môi giới, công ty tiếp tục duy trì thị phần thuộc top 10 HoSE, với 1,3 triệu tài khoản chứng khoán, tương ứng 10% tổng số tài khoản trên thị trường. Nửa đầu năm 2026, VPBankS liên tục triển khai các chương trình ưu đãi như lãi suất margin từ 0%/năm, miễn phí giao dịch hay tặng tiền mặt. Vừa qua, VPBankS đã tung ra gói vay margin V30, với hạn mức lên tới 30 tỷ đồng.

Song song, công ty cũng chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của ứng dụng NEO Invest v4, với hàng loạt cải tiến về giao dịch, trải nghiệm người dùng và luồng thao tác đầu tư, mang đến trải nghiệm trực quan, thuận tiện và tối ưu cho khách trên nền tảng số.